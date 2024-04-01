Рой Кин сравнил Холанна с игроком четвертой лиги

Эрлинг Холанн в матче против "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine

Английский "Манчестер Сити" не смог одержать победу над "Арсеналом" в 30 тура Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы осталась на третьем месте в турнирной таблице.

После финального свистка эксперты раскритиковали "горожан", сообщает Goal.

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Центральное противостояние тура в АПЛ завершилось без голов. "Арсенал" не проиграл в гостях действующему чемпиону страны. Эрлинг Холанн упустил в этом матче несколько хороших моментов, чтобы забить гол.

Рой Кин в студии Sky Sports. Фото: скриншот YouTube

Что Кин сказал про Холанна

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" раскритиковал звезду "Манчестер Сити". Эксперт назвал игру норвежца "разочарованием" и заявил, что Эрлинг выступил на уровне футболиста из любой команды четвертого дивизиона.

"Холанн является одним из самых результативных футболистов мира, но его уровень игры в последних матчах является очень низким. Он деградировал до того, что только бьет головой после навесов в штрафную. Это очень странно для форварда такого уровня. Эрлингу необходимо серьезно улучшить собственную игру, иначе он быстро может потерять свой статус", — заявил Рой Кин.

Холанн бьет по мячу головой. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

По итогам 30 матчей "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице. У "Арсенала" на одно очко больше. "Ливерпуль" продолжает лидировать.

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