Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули медалі на ЧЄ-2024 з плавання

Романчук та Бухов здобули медалі на Чемпіонаті Європи-2024 з плавання
Українські спортсмени Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули ще дві медалі на чемпіонаті Європи 2024 з водних видів спорту. Змагання проходять у сербському Белграді.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Медалі для України
Зазначається, що Михайло Романчук здобув срібну нагороду на дистанцію 1500 метрів вільним стилем. Декілька днів тому він здобув золото на дистанції 800 метрів вільним стилем на ЧЄ-2024.
Владислав Бухов отримав "бронзу" у чоловічих змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем.
Результати:
1500 м вільним стилем, чоловіки, фінал:
- Казей Тунджелі (Туреччина) – 14:55.64
- Михайло Романчук (Україна) – 15:00.99
- Залан Саркані (Угорщина) – 15:06.75
50 м вільним стилем, чоловіки, фінал:
- Крістіан Гколомєєв (Греція) – 21.72
- Стергіос Маріос Білас (Греція) – 21.73
- Владислав Бухов (Україна) – 21.85
Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.
Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.
Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.
Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.
"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.
Читайте Новини.LIVE!