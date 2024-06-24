Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули медалі на ЧЄ-2024 з плавання

Михайло Романчук. Фото: НОК

Українські спортсмени Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули ще дві медалі на чемпіонаті Європи 2024 з водних видів спорту. Змагання проходять у сербському Белграді.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

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Зазначається, що Михайло Романчук здобув срібну нагороду на дистанцію 1500 метрів вільним стилем. Декілька днів тому він здобув золото на дистанції 800 метрів вільним стилем на ЧЄ-2024.

Владислав Бухов отримав "бронзу" у чоловічих змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем.

Результати:

1500 м вільним стилем, чоловіки, фінал:

Казей Тунджелі (Туреччина) – 14:55.64

Михайло Романчук (Україна) – 15:00.99

Залан Саркані (Угорщина) – 15:06.75



50 м вільним стилем, чоловіки, фінал:

Крістіан Гколомєєв (Греція) – 21.72

Стергіос Маріос Білас (Греція) – 21.73

Владислав Бухов (Україна) – 21.85

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