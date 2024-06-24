Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Романчук та Бухов здобули медалі на Чемпіонаті Європи-2024 з плавання arrow

Романчук та Бухов здобули медалі на Чемпіонаті Європи-2024 з плавання

24 червня 2024 08:16
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули медалі на ЧЄ-2024 з плавання
Михайло Романчук. Фото: НОК
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Українські спортсмени Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули ще дві медалі на чемпіонаті Європи 2024 з водних видів спорту. Змагання проходять у сербському Белграді.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України

Читайте також:

Медалі для України

Зазначається, що Михайло Романчук здобув срібну нагороду на дистанцію 1500 метрів вільним стилем. Декілька днів тому він здобув золото на дистанції 800 метрів вільним стилем на ЧЄ-2024.

Владислав Бухов отримав "бронзу" у чоловічих змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем.

Результати:

1500 м вільним стилем, чоловіки, фінал:

  • Казей Тунджелі (Туреччина) – 14:55.64
  • Михайло Романчук (Україна) – 15:00.99
  • Залан Саркані (Угорщина) – 15:06.75


50 м вільним стилем, чоловіки, фінал:

  • Крістіан Гколомєєв (Греція) – 21.72
  • Стергіос Маріос Білас (Греція) – 21.73
  • Владислав Бухов (Україна) – 21.85

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

Михайло Романчук
медалі
Змагання
плавання
Чемпіонат Європи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони