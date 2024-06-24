Михаил Романчук и Владислав Бухов получили медали на ЧЕ-2024 по плаванию

Михаил Романчук. Фото: НОК

Украинские спортсмены Михаил Романчук и Владислав Бухов завоевали еще две медали на чемпионате Европы 2024 по водным видам спорта. Соревнования проходят в сербском Белграде.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Отмечается, что Михаил Романчук получил серебряную награду на дистанцию 1500 метров вольным стилем. Несколько дней назад он завоевал золото на дистанции 800 метров свободным стилем на ЧЕ-2024.

Владислав Бухов получил "бронзу" в мужских соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем.

Результаты:

1500 м свободным стилем, мужчины, финал:

Казей Тунджели (Турция) — 14:55.64

Михаил Романчук (Украина) — 15:00.99

Залан Саркани (Венгрия) — 15:06.75



50 м свободным стилем, мужчины, финал:

Кристиан Гколомеев (Греция) — 21.72

Стергиос Мариос Билас (Греция) — 21.73

Владислав Бухов (Украина) — 21.85

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