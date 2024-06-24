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Романчук и Бухов получили медали на Чемпионате Европы-2024 по плаванию

24 июня 2024 08:16
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Михаил Романчук и Владислав Бухов получили медали на ЧЕ-2024 по плаванию
Михаил Романчук. Фото: НОК
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украинские спортсмены Михаил Романчук и Владислав Бухов завоевали еще две медали на чемпионате Европы 2024 по водным видам спорта. Соревнования проходят в сербском Белграде.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Отмечается, что Михаил Романчук получил серебряную награду на дистанцию 1500 метров вольным стилем. Несколько дней назад он завоевал золото на дистанции 800 метров свободным стилем на ЧЕ-2024.

Владислав Бухов получил "бронзу" в мужских соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем.

Результаты:

1500 м свободным стилем, мужчины, финал:

  • Казей Тунджели (Турция) — 14:55.64
  • Михаил Романчук (Украина) — 15:00.99
  • Залан Саркани (Венгрия) — 15:06.75


50 м свободным стилем, мужчины, финал:

  • Кристиан Гколомеев (Греция) — 21.72
  • Стергиос Мариос Билас (Греция) — 21.73
  • Владислав Бухов (Украина) — 21.85

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

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Михаил Романчук
медали
Соревнования
плавание
Чемпионат Европы

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