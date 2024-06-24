Михаил Романчук и Владислав Бухов получили медали на ЧЕ-2024 по плаванию

Романчук и Бухов получили медали на Чемпионате Европы-2024 по плаванию
Украинские спортсмены Михаил Романчук и Владислав Бухов завоевали еще две медали на чемпионате Европы 2024 по водным видам спорта. Соревнования проходят в сербском Белграде.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Медали для Украины
Отмечается, что Михаил Романчук получил серебряную награду на дистанцию 1500 метров вольным стилем. Несколько дней назад он завоевал золото на дистанции 800 метров свободным стилем на ЧЕ-2024.
Владислав Бухов получил "бронзу" в мужских соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем.
Результаты:
1500 м свободным стилем, мужчины, финал:
- Казей Тунджели (Турция) — 14:55.64
- Михаил Романчук (Украина) — 15:00.99
- Залан Саркани (Венгрия) — 15:06.75
50 м свободным стилем, мужчины, финал:
- Кристиан Гколомеев (Греция) — 21.72
- Стергиос Мариос Билас (Греция) — 21.73
- Владислав Бухов (Украина) — 21.85
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