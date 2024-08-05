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Романчуків звинуватили у провалі на Олімпіаді та "дарма" витрачені кошти — коментатор втрутився

5 серпня 2024 19:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Українських спортсменів Романчуків звинуватили у "провалі" на Олімпіаді-2024 - деталі
Подружжя Романчуків. Фото: Instagram
Євгенія Брюховецька - редактор

Під час зустрічі спортивного коментатора Романа Бебехи з українськими чемпіонами Європи Михайлом Романчуком і Мариною Бех-Романчук один із відвідувачів в залі осоромив їх через витрачені кошти України на їх підготовку. Буцімто спортсмени не дали очікуваного результату.

Це прокоментував спортивний коментатор Віталій Волочай у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Глядач наголосив на тому, що на підготовку українського плавця Михайла Романчука та легкоатлетки Марини Бех-Романчук було витрачено більше коштів, аніж на інших спортсменів. Він запитав, чи відчувають вони відповідальність за "ті мільйони гривень, які в них були вкладені".

"Хто відповідав за підготовку до олімпійського циклу? Як ви зараз відповісте на ці питання перед людьми? У вас вкладали гроші, аніж в інших атлетів. Вони не мали таких можливостей, як у вас", — сказав чоловік.

Як відомо, Михайло знявся з кваліфікації через хворобу — у нього була висока температура. А Марина посіла 11 місце у фіналі постійного стрибка на Олімпіаді.

Атлетка пояснила, що це нормальна практика, коли на спортсменів, які мали б здобути медаль, виділяють більше коштів. Зокрема, вона є срібною призеркою чемпіонату світу та чемпіонкою Європи, тому від Марини очікували медаль.

Реакція Волочая на ситуацію

Спортивний коментатор Віталій Волочай зауважив, що таке питання доречне від українця, який платить податки, які йдуть на підготовку спортсменів.

OSINT-аналітики встановили особу глядача, який поставив це запитання. Як з'ясувалося, його звати Роман Гайдай, він директор дитячого фонду доброзичливості й давно проживає у США.

"В Україні не впевнений що взагалі колись був. Але дуже переживає за нас з вами і за бюджет в умовах війни", — наголосив він.

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