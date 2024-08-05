Украинских спортсменов Романчук обвинили в "провале" на Олимпиаде-2024 - детали

Супруги Романчуков. Фото: Instagram

Во время встречи спортивного комментатора Романа Бебехи с украинскими чемпионами Европы Михаилом Романчуком и Мариной Бех-Романчук один из посетителей в зале посрамил их из-за потраченных средств Украины на их подготовку. Будто бы спортсмены не дали ожидаемого результата.

Это прокомментировал спортивный комментатор Виталий Волочай в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Зритель отметил, что на подготовку украинского пловца Михаила Романчука и легкоатлета Марины Бех-Романчук было потрачено больше средств, чем на других спортсменов. Он спросил, чувствуют ли они ответственность за "миллионы гривен, которые в них были вложены".

"Кто отвечал за подготовку к олимпийскому циклу? Как вы сейчас ответите на эти вопросы перед людьми? В вас вкладывали деньги, чем у других атлетов. У них не было таких возможностей, как у вас", — сказал мужчина.

Как известно, Михаил снялся с квалификации из-за болезни — у него была высокая температура. А Марина заняла 11 место в финале постоянного прыжка на Олимпиаде.

Атлет объяснила, что это нормальная практика, когда на спортсменов, которые должны получить медаль, выделяют больше средств. В частности, она является серебряным призером чемпионата мира и чемпионом Европы, поэтому от Марины ожидали медаль.

Реакция Волочая на ситуацию

Спортивный комментатор Виталий Волочай отметил, что такой вопрос уместен от украинца, платящего налоги, которые идут на подготовку спортсменов.

OSINT-аналитики установили личность зрителя, задавшего этот вопрос. Как выяснилось, его зовут Роман Гайдай, он директор детского фонда дружелюбия и давно проживает в США.

"В Украине не уверен, что вообще когда-то был. Но очень переживает за нас с вами и за бюджет в условиях войны", — подчеркнул он.

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