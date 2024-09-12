Романо розкрив деталі контракту Луніна та чутки про його трансфер у Челсі

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін вирішив завершити сагу з продовженням контракту і все ж таки поставить підпис під документом. Уродженець Харківської області залишиться у Мадриді до літа 2028 року.

Деталями про підписання Луніним нового контракту та про трансферні чутки навколо українця поділився італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Андрій Лунін із кубком Ліги чемпіонів. Фото: instagram/lunin_andrey

Що відомо про Луніна

За словами Романо, Лунін ще не підписав новий контракт із "Реалом", як повідомили майже всі іспанські джерела. Проте українець зробить це найближчим часом.

У клубі, де так багато світових зірок, підписання контракту із Луніним називають ключовим кроком.

Романо зазначив, що попри статус Луніна як другого голкіпера, у команді вірять у потенціал Андрія та впевнені, що той не покине їх як вільний агент.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Щодо літніх трансферних чуток Романо зазначив, що Лунін ніколи не був близьким до переходу до лондонського "Челсі", про що постійно писали ЗМІ.

Цього сезону Лунін ще не виходив на поле. Минулого сезону, коли був травмований Тібо Куртуа, Андрій провів 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів зіграв на нуль.

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