Романо раскрыл детали контракта Лунина и слухи о его трансфере в Челси

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин решил завершить сагу с продлением контракта и все же поставит подпись под документом. Уроженец Харьковской области останется в Мадриде до лета 2028 года.

Деталями о подписании Луниным нового контракта и о трансферных слухах вокруг украинца поделился итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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Что известно о Лунине

По словам Романо, Лунин еще не подписал новый контракт с "Реалом", как сообщили почти все испанские источники. Однако украинец сделает это в ближайшее время.

В клубе, где так много мировых звезд, подписание контракта с Луниным называют ключевым шагом.

Романо отметил, что несмотря на статус Лунина как второго голкипера, в команде верят в потенциал Андрея и уверены, что тот не покинет их как свободный агент.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Относительно летних трансферных слухов Романо отметил, что Лунин никогда не был близок к переходу в лондонский "Челси", о чем постоянно писали СМИ.

В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле. В прошлом сезоне, когда был травмирован Тибо Куртуа, Андрей провел 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз сыграв на ноль.

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