Романо раскрыл детали контракта Лунина и слухи о его трансфере в Челси

Романо раскрыл детали о переходе Лунина в Челси
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин решил завершить сагу с продлением контракта и все же поставит подпись под документом. Уроженец Харьковской области останется в Мадриде до лета 2028 года.
Деталями о подписании Луниным нового контракта и о трансферных слухах вокруг украинца поделился итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Что известно о Лунине
По словам Романо, Лунин еще не подписал новый контракт с "Реалом", как сообщили почти все испанские источники. Однако украинец сделает это в ближайшее время.
В клубе, где так много мировых звезд, подписание контракта с Луниным называют ключевым шагом.
Романо отметил, что несмотря на статус Лунина как второго голкипера, в команде верят в потенциал Андрея и уверены, что тот не покинет их как свободный агент.
Относительно летних трансферных слухов Романо отметил, что Лунин никогда не был близок к переходу в лондонский "Челси", о чем постоянно писали СМИ.
В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле. В прошлом сезоне, когда был травмирован Тибо Куртуа, Андрей провел 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз сыграв на ноль.
Напомним, Трубин следующим летом сменит клуб — есть договоренность о трансфере.
Жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенной фотосессии.
Магучих сообщила о желании выиграть свой третий финал Бриллиантовой лиги.
Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным.
Поворознюк угрожает набить лицо журналисту, вопрос которого ему не понравился.
Читайте Новини.LIVE!