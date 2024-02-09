Рому можуть придбати власники Ньюкасла з Саудівської Аравії

Ромелу Лукаку. Фото: Reuters

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF), який володіє "Ньюкаслом", збирається зробити пропозицію щодо придбання Роми. Крім того, нові потенційні інвестори зацікавлені у будівництві нового стадіону.

Про це повідомляє Daily Mail, передає Новини.LIVE.

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Керівник юридичного відділу Роми Ерік Вільямсон, який тісно співпрацює з Фрідкінами, був помічений в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Серед порушених тем була угода про спонсорство клубу з Riyadh Season — саудівським фестивалем спорту та відпочинку, який тепер зображений на лицьовій стороні форми італійського колективу.

🚨🚨| NEW: The Public Investment Fund of Saudi Arabia will make an offer of €900M to buy AS Roma.



Negotiations are underway. PIF already own Newcastle United and the big four clubs in Saudi Arabia.



[@repubblica] pic.twitter.com/RqEH5hw30L — CentreGoals. (@centregoals) February 9, 2024

Повідомляється, що саудівці вже ведуть переговори з власниками Роми Деном та Раяном Фрідкінами, які розраховують продати "джаллороссі" за 1 мільярд євро. PIF водночас має намір запропонувати "лише" 900 мільйонів.

Моуріньо коштів на трансфери так і не дочекався

Інформація про потенційний продаж Роми з'явилася через кілька тижнів після того, як Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера.

Варто зазначити, що The Special One був розчарований тим, що власники клубу не виділяли достатньо коштів для придбання гравців.

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