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Рому можуть придбати власники Ньюкасла з Саудівської Аравії

9 лютого 2024 21:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Рому можуть придбати власники Ньюкасла з Саудівської Аравії
Ромелу Лукаку. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF), який володіє "Ньюкаслом", збирається зробити пропозицію щодо придбання Роми. Крім того, нові потенційні інвестори зацікавлені у будівництві нового стадіону.

Про це повідомляє Daily Mail, передає Новини.LIVE.

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Керівник юридичного відділу Роми Ерік Вільямсон, який тісно співпрацює з Фрідкінами, був помічений в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Серед порушених тем була угода про спонсорство клубу з Riyadh Season — саудівським фестивалем спорту та відпочинку, який тепер зображений на лицьовій стороні форми італійського колективу.

Повідомляється, що саудівці вже ведуть переговори з власниками Роми Деном та Раяном Фрідкінами, які розраховують продати "джаллороссі" за 1 мільярд євро. PIF водночас має намір запропонувати "лише" 900 мільйонів.

Моуріньо коштів на трансфери так і не дочекався

Інформація про потенційний продаж Роми з'явилася через кілька тижнів після того, як Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера.

Варто зазначити, що The Special One був розчарований тим, що власники клубу не виділяли достатньо коштів для придбання гравців.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Син Андрія Шевченка може зіграти за молодіжну збірну України з футболу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще кілька футболістів основного складу.

Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

Саудівська Аравія
Ньюкасл Юнайтед
Жозе Моурінью
ФК Рома (Рим)

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