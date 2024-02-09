Рому могут приобрести владельцы Ньюкасла из Саудовской Аравии

Ромелу Лукаку. Фото: Reuters

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий "Ньюкаслом", собирается сделать предложение о приобретении Ромы. Кроме того, новые потенциальные инвесторы заинтересованы в постройке нового стадиона.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Руководитель юридического отдела Ромы Эрик Уильямсон, тесно сотрудничающий с Фридкинами, был замечен в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Среди поднятых тем было соглашение о спонсорстве клуба с Riyadh Season — саудовским фестивалем спорта и отдыха, который теперь изображен на лицевой стороне формы итальянского коллектива.

🚨🚨| New: The Public Investment Фонд Сауди Арабии будет делать из €900M для AS Roma.



Неgotiations являются underway. PIF является собственным новым castle Великобритании и большими четырьмя clubs в Saudi Arabia.



[ @repubblica ] pic.twitter.com/RqEH5hw30L – CentreGoals. (@centregoals) February 9, 2024

Сообщается, что саудовцы уже ведут переговоры с владельцами Ромы Дэном и Райаном Фридкинами, которые рассчитывают продать "джаллоросси" за 1 миллиард евро. PIF намерена предложить "лишь" 900 миллионов.

Моуриньо средств на трансферы так и не дождался

Информация о потенциальной продаже Ромы появилась через несколько недель после того, как Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера.

Стоит отметить, что The Special One был разочарован тем, что владельцы клуба не выделяли достаточно средств для приобретения игроков.

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб .

Летом Челси может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава.

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.