Роналдіньо пояснив, чому Мессі не найкращий футболіст в історії

Роналдіньо та Ліонель Мессі. Фото: "Барселона"

ЛіонельМессі не може вважатися кращим футболістом в історії. Так вважає його колишній одноклубник, володар Золотого м’яча-2005 Роналдіньо.

Думку бразильця навів портал GiveMeSport.

Читайте також:

Роналдіньо. Фото: givemesport.com

Роналдіньо пішов проти Мессі

На думку Роналдіньо, у футболі були такі видатні гравці, як Дієго Марадона, Пеле та Роналдо, й тому йому важко визначити, чи є Мессі найкращим в історії.

При цьому Роналдіньо вважає аргентинця найкращим футболістом свого покоління.

"У футболі були такі легенди, як Дієго Марадона, Пеле та Роналдо. Тому складно стверджувати, що Мессі — найкращий в історії. Але він безперечно є найвидатнішим гравцем свого покоління", — зазначив Роналдіньо.

Роналдіньо також відзначив, що кращим в історії все ж є Пеле.

Зазначимо, що бразилець завжди тримався думки, що Мессі не є найкращим футболістом в історії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що робить колишній футболіст та наставник "Дніпра" Олег Протасов.

За трансляцією бою Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер можна дивитися на порталі Новини.LIVE.

Англійський "Манчестер Сіті" знає, ким замінить лідера команди Кевіна Де Брюйне.

Мадридський "Реал" через конфлікт з федерацією футболу може переїхати в інший чемпіонат.

Київське "Динамо" не бачить у команді свого вихованця, який пішов у іншу команду.