Роналдіньо пояснив, чому Мессі не найкращий футболіст в історії

Роналдіньо заявив, що Мессі не входить в ТОП-3 кращих в історії
ЛіонельМессі не може вважатися кращим футболістом в історії. Так вважає його колишній одноклубник, володар Золотого м’яча-2005 Роналдіньо.
Думку бразильця навів портал GiveMeSport.
Роналдіньо пішов проти Мессі
На думку Роналдіньо, у футболі були такі видатні гравці, як Дієго Марадона, Пеле та Роналдо, й тому йому важко визначити, чи є Мессі найкращим в історії.
При цьому Роналдіньо вважає аргентинця найкращим футболістом свого покоління.
"У футболі були такі легенди, як Дієго Марадона, Пеле та Роналдо. Тому складно стверджувати, що Мессі — найкращий в історії. Але він безперечно є найвидатнішим гравцем свого покоління", — зазначив Роналдіньо.
Роналдіньо також відзначив, що кращим в історії все ж є Пеле.
Зазначимо, що бразилець завжди тримався думки, що Мессі не є найкращим футболістом в історії.
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