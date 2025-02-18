Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший футболист в истории

Роналдиньо заявил, что Месси не входит в ТОП-3 лучших в истории
Лионель Месси не может считаться лучшим футболистом в истории. Так считает его бывший одноклубник, обладатель Золотого мяча-2005 Роналдиньо.
Мнение бразильца привел портал GiveMeSport.
Роналдиньо пошел против Месси
По мнению Роналдиньо, в футболе были такие выдающиеся игроки, как Диего Марадона, Пеле и Роналдо, и поэтому ему трудно определить, является ли Месси лучшим в истории.
При этом Роналдиньо считает аргентинца лучшим футболистом своего поколения.
"В футболе были такие легенды, как Диего Марадона, Пеле и Роналдо. Поэтому сложно утверждать, что Месси — лучший в истории. Но он бесспорно является самым выдающимся игроком своего поколения", — отметил Роналдиньо.
Роналдиньо также отметил, что лучшим в истории все же является Пеле.
Отметим, что бразилец всегда придерживался мнения, что Месси не является лучшим футболистом в истории.
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