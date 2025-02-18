Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший футболист в истории

Роналдиньо и Лионель Месси. Фото: "Барселона"

Лионель Месси не может считаться лучшим футболистом в истории. Так считает его бывший одноклубник, обладатель Золотого мяча-2005 Роналдиньо.

Мнение бразильца привел портал GiveMeSport.

Читайте также:

Роналдиньо. Фото: givemesport.com

Роналдиньо пошел против Месси

По мнению Роналдиньо, в футболе были такие выдающиеся игроки, как Диего Марадона, Пеле и Роналдо, и поэтому ему трудно определить, является ли Месси лучшим в истории.

При этом Роналдиньо считает аргентинца лучшим футболистом своего поколения.

"В футболе были такие легенды, как Диего Марадона, Пеле и Роналдо. Поэтому сложно утверждать, что Месси — лучший в истории. Но он бесспорно является самым выдающимся игроком своего поколения", — отметил Роналдиньо.

Роналдиньо также отметил, что лучшим в истории все же является Пеле.

Отметим, что бразилец всегда придерживался мнения, что Месси не является лучшим футболистом в истории.

Напомним, ранее стало известно, что делает бывший футболист и наставник "Днепра" Олег Протасов.

За трансляцией боя Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер можно смотреть на портале Новости.LIVE.

Английский "Манчестер Сити" знает, кем заменит лидера команды Кевина Де Брюйне.

Мадридский "Реал" из-за конфликта с федерацией футбола может переехать в другой чемпионат.

Киевское "Динамо" не видит в команде своего воспитанника, который ушел в другую команду.