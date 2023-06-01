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Роналду дістались лише срібні нагороди чемпіонату Саудівської Аравії

1 червня 2023 09:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду дістались лише срібні нагороди чемпіонату Саудівської Аравії
Португалець пропустив останню гру. Фото: Reuters/Ahmed Yosri
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Португалець Кріштіану Роналду та його команда "Аль-Наср" посіли друге місце за підсумками чемпіонату Саудівської Аравії. Нападник пропустив останній матч у сезоні з Аль-Фатехом.

Чому саме не було португальця та як зіграли без нього в матеріалі Новини.LIVE.

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В останньому турі, де вже нічого не вирішувалося, "Аль-Наср" розгромив "Аль-Фатех" з рахунком 3:0. Дубль оформив Андерсон Таліска. 

Не тренувався весь тиждень

Роналду не грав через травму. Португалець отримав розтягнення м'яза у попередньому поєдинку з "Аль-Еттіфаком". Кріштіану не зміг тренуватись у загальній групі команди цього тижня.

Роналду перейшов у клуб із Саудівської Аравії на правах вільного агента взимку. До цього португалець виступав за "Манчестер Юнайтед". П'ятиразовий володар Золотого м'яча підписав контракт до літа 2025 року.

Роналду провів 19 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах цього сезону. На рахунку португальця — 14 голів та 2 асисти.

"Аль-Айн", команда Роналду, набрала 67 очок (2-е місце) і зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів Азії.

"Аль-Іттіхад" (72 очки) як чемпіон країни отримав путівку до групового раунду Ліги чемпіонів Азії та Клубного чемпіонату світу 2023.

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