Роналду дістались лише срібні нагороди чемпіонату Саудівської Аравії

Португалець пропустив останню гру. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Португалець Кріштіану Роналду та його команда "Аль-Наср" посіли друге місце за підсумками чемпіонату Саудівської Аравії. Нападник пропустив останній матч у сезоні з Аль-Фатехом.

Чому саме не було португальця та як зіграли без нього в матеріалі Новини.LIVE.

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Не тренувався весь тиждень

Роналду не грав через травму. Португалець отримав розтягнення м'яза у попередньому поєдинку з "Аль-Еттіфаком". Кріштіану не зміг тренуватись у загальній групі команди цього тижня.

Another Ghareeb & Talisca moment 🤩 pic.twitter.com/AVgqdXXXS9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 31, 2023

Роналду перейшов у клуб із Саудівської Аравії на правах вільного агента взимку. До цього португалець виступав за "Манчестер Юнайтед". П'ятиразовий володар Золотого м'яча підписав контракт до літа 2025 року.

Роналду провів 19 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах цього сезону. На рахунку португальця — 14 голів та 2 асисти.

"Аль-Айн", команда Роналду, набрала 67 очок (2-е місце) і зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів Азії.

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