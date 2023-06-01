Роналду достались только серебряные награды чемпионата Саудовской Аравии

Португалец пропустил последнюю игру. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Португалец Криштиану Роналду и его команда Аль-Наср заняли второе место по итогам чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий пропустил последний матч в сезоне с Аль-Фатехом.

Почему не было португальца и как сыграли без него в материале Новини.LIVE.

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Не тренировался всю неделю

Роналду не играл из-за травмы. Португалец получил растяжение мышцы в предыдущем поединке с "Аль-Эттифаком". Криштиану не смог тренироваться в общей группе команды на этой неделе.

Another Ghareeb & Talisca moment 🤩 pic.twitter.com/AVgqdXXXS9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 31, 2023

Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента зимой. До этого португалец выступал за "Манчестер Юнайтед". Пятикратный обладатель Золотого мяча подписал контракт до лета 2025 года.

Роналду провел 19 матчей за Аль-Наср во всех турнирах этого сезона. На счету португальца — 14 голов и 2 ассиста.

"Аль-Айн", команда Роналду, набрала 67 очков (2-е место) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов Азии.

"Аль-Иттихад" (72 очка) как чемпион страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубного чемпионата мира 2023 года.

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