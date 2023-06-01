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Роналду достались только серебряные награды чемпионата Саудовской Аравии

1 июня 2023 09:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду достались только серебряные награды чемпионата Саудовской Аравии
Португалец пропустил последнюю игру. Фото: Reuters/Ahmed Yosri
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Португалец Криштиану Роналду и его команда Аль-Наср заняли второе место по итогам чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий пропустил последний матч в сезоне с Аль-Фатехом.

Почему не было португальца и как сыграли без него в материале Новини.LIVE.

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В последнем туре, где уже ничего не решалось, "Аль-Наср" разгромил "Аль-Фатех" со счётом 3:0. Дубль оформил Андерсон Талиско.

Не тренировался всю неделю

Роналду не играл из-за травмы. Португалец получил растяжение мышцы в предыдущем поединке с "Аль-Эттифаком". Криштиану не смог тренироваться в общей группе команды на этой неделе.

Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента зимой. До этого португалец выступал за "Манчестер Юнайтед". Пятикратный обладатель Золотого мяча подписал контракт до лета 2025 года.

Роналду провел 19 матчей за Аль-Наср во всех турнирах этого сезона. На счету португальца — 14 голов и 2 ассиста.

"Аль-Айн", команда Роналду, набрала 67 очков (2-е место) и сыграет в квалификации Лиги чемпионов Азии.

"Аль-Иттихад" (72 очка) как чемпион страны получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов Азии и Клубного чемпионата мира 2023 года.

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