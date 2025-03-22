Коли Роналду одружиться. Родрігес хоче весілля, а Кріштіано назвав умови

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес, кохана нападника "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, є його громадянською дружиною. При цьому офіційно вони ще не узаконили свої відносини.

За інформацією порталу Daily Mail, друзі вже жартують над дівчиною через її сімейний статус.

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Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Коли Роналду одружиться з Джорджиною

Родрігес розповіла, що друзі її часто підколюють через відсутність весілля з 40-річним футболістом. Хоча пара разом із 2016 року і має двох спільних дітей.

Роналду у 2018 році освідчився Джорджині, але весільної церемонії відтоді не так й не було.

У реаліті-шоу "Я — Джорджина" вона розповіла, що друзі після виходу пісні Дженніфер Лопес "Кільце" почали наспівувати їй рядки з приспіву, де згадується обручка. Однак Джорджина заявила, що в питанні весілля не все залежить від неї самої.

Роналду, коментуючи слова дівчини, зазначив, що шлюб відбудеться, коли настане відповідний момент. Він назвав це "моментом істини", який визначає важливі події в їхньому житті, і запевнив, що Джорджина поділяє його погляди.

Футболіст припустив, що це може статися протягом року, через пів року чи навіть за місяць, висловивши тверду впевненість у тому, що весілля таки буде.

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