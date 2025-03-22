Когда Роналду женится. Родригес хочет свадьбу, а Криштиано назвал условия

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, является его гражданской женой. При этом официально они еще не узаконили свои отношения.

По информации портала Daily Mail, друзья уже подшучивают над девушкой из-за ее семейного статуса.

Читайте также:

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Когда Роналду женится на Джорджине

Родригес рассказала, что друзья ее часто подкалывают из-за отсутствия свадьбы с 40-летним футболистом. Хотя пара вместе с 2016 года и имеет двух общих детей.

Роналду в 2018 году сделал Джорджине предложение, но свадебной церемонии с тех пор не так и не было.

В реалити-шоу "Я — Джорджина" она рассказала, что друзья после выхода песни Дженнифер Лопес "Кольцо" начали напевать ей строки из припева, где упоминается обручальное кольцо. Однако Джорджина заявила, что в вопросе свадьбы не все зависит от нее самой.

Роналду, комментируя слова девушки, отметил, что брак состоится, когда наступит подходящий момент. Он назвал это "моментом истины", который определяет важные события в их жизни, и заверил, что Джорджина разделяет его взгляды.

Футболист предположил, что это может произойти в течение года, через полгода или даже через месяц, выразив твердую уверенность в том, что свадьба таки будет.

Напомним, сборная Украины по футболу проведет второй матч Лиги наций против Бельгии. Онлайн-трансляция игры будет доступна на портале Новини.LIVE.

Итальянский гранд планирует купить правого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.

Эксперт и бывший футболист Виктор Леоненко назвал игрока, которого Сергею Реброву необходимо выгнать из сборной Украины.

Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российского футбольного болельщика из "Эспаньолы".

Умер легенда бокса, бывший чемпион мира по боксу, экс-соперник Мохаммеда Али Джордж Форман.