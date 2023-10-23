Роналду розповів, коли оголосить про завершення кар’єри

Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Форварду саудівського "Аль-Насра" та Збірної Португалії Кріштіану Роналду вже 38 років, але він продовжує грати на високому рівні. Зазвичай у такому віці грають воротарі, але не гравці позиції центрфорварда, якщо ви не Златан Ібрагімович.

За словами Роналду, він оголосить про завершення кар’єри при наявності певних чинників. Слова зірки футболу наводить портал Sport.es.

Читайте також:

Зазначимо, що цього сезону Роналду в 12 матчах забив 12 м’ячів та віддав сім гольових передач.

Роналду не готується до завершення кар’єри

За словами Роналду, уболівальники його мотивують продовжувати кар’єру, й тому він зіграє у цьому та наступному сезонах.

Кріштіану зазначив, що відповідь на те, чи буде він продовжувати грати після 40 років, дасть його тіло та кондиції.

"Уболівальники досі роблять мене щасливим, і я роблю їх щасливими. Мені 38 років, і я продовжую допомагати та бути корисним для команди. Я повинен дякувати за це.

Лише важка праця привела мене на вершину. Тому я продовжу грати в цьому і наступному сезонах. Потім я слухатиму своє тіло, щоб побачити, чи зможу продовжувати, чи ні", — сказав Роналду.

У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" після 10 матчів посідає третю сходинку з відставанням в 4 очки від "Аль-Хіляля".

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика та назвав головну проблему українця.

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу.

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка із днем народження.

"Шахтар" розірвав контракт із скандальним футболістом.

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.