Роналду рассказал, когда объявит о завершении карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Форварду саудовского "Аль-Насра" и Сборной Португалии Криштиану Роналду уже 38 лет, но он продолжает играть на высоком уровне. Обычно в таком возрасте играют вратари, но не игроки позиции центрфорварда, если вы не Златан Ибрагимович.

По словам Роналду, он объявит о завершении карьеры при наличии определенных факторов. Слова звезды футбола приводит портал Sport.es.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Роналду в 12 матчах забил 12 мячей и отдал семь голевых передач.

Роналду не готовится к завершению карьеры

По словам Роналду, болельщики его мотивируют продолжать карьеру, и поэтому он сыграет в этом и следующем сезонах.

Криштиану отметил, что ответ на то, будет ли он продолжать играть после 40 лет, даст его тело и кондиции.

"Болельщики до сих пор делают меня счастливым, и я делаю их счастливыми. Мне 38 лет, и я продолжаю помогать и быть полезным для команды. Я должен благодарить за это".

Только тяжелый труд привел меня на вершину. Поэтому я продолжу играть в этом и следующем сезонах. Потом я буду слушать свое тело, чтобы увидеть, смогу ли продолжать или нет", — сказал Роналду.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" после 10 матчей занимает третье место с отставанием в 4 очка от "Аль-Хиляля".

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