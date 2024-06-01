Роналду встановив новий рекорд — португалець стане унікальним гравцем

Кріштіану Роналду із новою нагородою. Фото: instagram.com/cristiano/

Атакувальний півзахисник клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду встановив одразу два нові рекорди цього сезону. Португальцю не вдалося виграти жодного трофея, але наступний матч футболіста може стати для нього особливим.

"Аль-Наср" програв у фіналі Кубка Саудівської Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Аль-Хіляль" став абсолютним тріумфатором сезону у Саудівській Аравії. Спочатку команда Жорже Жезуша виграла національну першість, а потім взяла гору над "Аль-Насром" у матчі за національний Кубок. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, за пенальті підопічні Луїша Каштру поступилися з рахунком 4:5.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Рекорди Роналду

Португалець не зміг стримати сльози після фінального свистка фіналу Кубка Саудівської Аравії. Але вечір матчу все одно став для Кріштіану особливим. Він завоював нагороду найкращому бомбардиру сезону в національній першості. Роналду забив 35 м'ячів. Його найближчий переслідувач Александар Мітрович із "Аль-Хіляля" відстав на 7 голів.

Гравці, які зіграли найбільше матчів у кар'єрі. Фото: скриншот Anamnesis del futbol

Окрім цього, Роналду зіграв 1225 матчів у професійній кар'єрі. Стільки ж поєдинків на рахунку колишнього голкіпера збірної Бразилії Рожеріо Сені. Вже наступного матчу Кріштіану встановить абсолютний рекорд світу. Це відбудеться на Євро-2024, де збірна Португалії у груповому етапі зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.

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