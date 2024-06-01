Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Роналду встановив новий рекорд — португалець стане унікальним гравцем arrow

Роналду встановив новий рекорд — португалець стане унікальним гравцем

1 червня 2024 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду встановив новий рекорд — португалець стане унікальним гравцем
Кріштіану Роналду із новою нагородою. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду встановив одразу два нові рекорди цього сезону. Португальцю не вдалося виграти жодного трофея, але наступний матч футболіста може стати для нього особливим.

"Аль-Наср" програв у фіналі Кубка Саудівської Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Аль-Хіляль" став абсолютним тріумфатором сезону у Саудівській Аравії. Спочатку команда Жорже Жезуша виграла національну першість, а потім взяла гору над "Аль-Насром" у матчі за національний Кубок. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, за пенальті підопічні Луїша Каштру поступилися з рахунком 4:5.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Рекорди Роналду

Португалець не зміг стримати сльози після фінального свистка фіналу Кубка Саудівської Аравії. Але вечір матчу все одно став для Кріштіану особливим. Він завоював нагороду найкращому бомбардиру сезону в національній першості. Роналду забив 35 м'ячів. Його найближчий переслідувач Александар Мітрович із "Аль-Хіляля" відстав на 7 голів.

Кріштіану Роналду
Гравці, які зіграли найбільше матчів у кар'єрі. Фото: скриншот Anamnesis del futbol

Окрім цього, Роналду зіграв 1225 матчів у професійній кар'єрі. Стільки ж поєдинків на рахунку колишнього голкіпера збірної Бразилії Рожеріо Сені. Вже наступного матчу Кріштіану встановить абсолютний рекорд світу. Це відбудеться на Євро-2024, де збірна Португалії у груповому етапі зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України

Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
футбол
спорт
Аль-Наср
рекорд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей