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Роналду установил новый рекорд — португалец станет уникальным игроком

1 июня 2024 13:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду установил новый рекорд — португалец станет уникальным игроком
Криштиану Роналду с новой наградой. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил сразу два новых рекорда в нынешнем сезоне. Португальцу не удалось выиграть ни одного трофея, но уже следующий матч футболиста может стать для него особенным. 

"Аль-Наср" проиграл в финале Кубка Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Аль-Хиляль" стал абсолютным триумфатором сезона в Саудовской Аравии. Сначала команда Жорже Жезуша выиграла национальное первенство, а затем взяла верх над "Аль-Насром" в матче за национальный Кубок. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по пенальти подопечные Луиша Каштру уступили со счетом 4:5. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Рекорды Роналду 

Португалец не смог сдержать слезы после финального свистка финала Кубка Саудовской Аравии. Но вечер матча все равно стал для Криштиану особенным. Он завоевал награду лучшему бомбардиру сезона в национальном первенстве. Роналду забил 35 мячей. Его ближайший преследователь Александар Митрович из "Аль-Хиляля" отстал на 7 голов. 

Криштиану Роналду
Игроки, которые сыграли больше всего матчей в карьере. Фото: скриншот Anamnesis del futbol

Помимо этого Роналду сыграл 1225 матчей в профессиональной карьере. Столько же поединков на счету бывшего голкипера сборной Бразилии Рожерио Сени. Уже в следующем матче Криштиану установит абсолютный рекорд мира. Это произойдет на Евро-2024, где сборная Португалии в групповом этапе сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии. 

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

Саудовская Аравия
Криштиану Роналду
футбол
спорт
Аль-Наср
рекорд

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