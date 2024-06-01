Роналду установил новый рекорд — португалец станет уникальным игроком

Криштиану Роналду с новой наградой. Фото: instagram.com/cristiano/

Атакующий полузащитник клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил сразу два новых рекорда в нынешнем сезоне. Португальцу не удалось выиграть ни одного трофея, но уже следующий матч футболиста может стать для него особенным.

"Аль-Наср" проиграл в финале Кубка Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Аль-Хиляль" стал абсолютным триумфатором сезона в Саудовской Аравии. Сначала команда Жорже Жезуша выиграла национальное первенство, а затем взяла верх над "Аль-Насром" в матче за национальный Кубок. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по пенальти подопечные Луиша Каштру уступили со счетом 4:5.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Рекорды Роналду

Португалец не смог сдержать слезы после финального свистка финала Кубка Саудовской Аравии. Но вечер матча все равно стал для Криштиану особенным. Он завоевал награду лучшему бомбардиру сезона в национальном первенстве. Роналду забил 35 мячей. Его ближайший преследователь Александар Митрович из "Аль-Хиляля" отстал на 7 голов.

Игроки, которые сыграли больше всего матчей в карьере. Фото: скриншот Anamnesis del futbol

Помимо этого Роналду сыграл 1225 матчей в профессиональной карьере. Столько же поединков на счету бывшего голкипера сборной Бразилии Рожерио Сени. Уже в следующем матче Криштиану установит абсолютный рекорд мира. Это произойдет на Евро-2024, где сборная Португалии в групповом этапе сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии.

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