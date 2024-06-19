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Роналду встановив унікальне досягнення на Євро-2024 — йдеться не про голи

19 червня 2024 10:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кріштіану Роналду став рекордсменом Євро-2024 за цікавим показником
Кріштіану Роналду у матчі зі збірною Чехії. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив ще одне досягнення у складі національної команди. Він поки не забив жодного гола, але вже увійшов до історії турніру.

Ветеран зробив внесок у першу перемогу підопічних Роберто Мартінеса на турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Португалії здобула вольову перемогу над Чехією (2:1) у своєму першому матчі на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Роберто Мартінеса першою пропустила гол у середині другого тайму, але відігралася та вирвала перемогу за декілька хвилин до фінального свистка.

Новий рекорд Роналду

Футболіст "Аль-Насра" не зумів відзначитись у матчі з чехами. Проте Кріштіану встановив інше досягнення на Євро-2024. Він став лідером за кількістю положень "поза грою" в одному матчі.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду в офсайді. Фото: Reuters/Lisi Niesner

У поєдинку зі збірною Чехії Роналду тричі потрапив до офсайдної пастки. Це більше, ніж будь-який інший футболіст у першому турі групового етапу на Євро-2024. Кріштіану був засмучений тим, що пішов із поля без гола.

У наступному матчі збірна Португалії зіграє 22 червня з Туреччиною. А вже 26 червня команда Роберто Мартінеса протистоятиме Грузії.

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Кріштіану Роналду
футбол
Євро-2024
спорт
Збірна Португалії з футболу
рекорд

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