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Роналду установил уникальное достижение на Евро-2024 — дело не в голах

19 июня 2024 10:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Криштиану Роналду стал рекордсменом Евро-2024 по интересному показателю
Криштиану Роналду в матче со сборной Чехии. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил еще одно достижение в составе национальной команды. Он пока не забил ни одного гола, но уже вошел в историю турнира. 

Ветеран внес вклад в первую победу подопечных Роберто Мартинеса на турнире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией (2:1) в своем первом матче на чемпионате Европы по футболу. Команда Роберто Мартинеса первой пропустила гол в середине второго тайма, но отыгралась и вырвала победу за несколько минут до финального свистка. 

Новый рекорд Роналду 

Футболист "Аль-Насра" не сумел отличиться в матче с чехами. Однако Криштиану установил другое достижение на Евро-2024. Он стал лидером по количеству положений "вне игры" в одном матче. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в офсайде. Фото: Reuters/Lisi Niesner

В поединке со сборной Чехии Роналду трижды попался в офсайдную ловушку. Это больше, чем у любого другого футболиста в первом туре группового этапа на Евро-2024. Криштиану был расстроен тем, что ушел с поля без гола. 

В своем следующем матче сборная Португалии сыграет 22 июня с Турцией. А уже 26 июня команда Роберто Мартинеса будет противостоять Грузии. 

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Криштиану Роналду
футбол
Евро-2024
спорт
Сборная Португалии по футболу
рекорд

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