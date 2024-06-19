Криштиану Роналду стал рекордсменом Евро-2024 по интересному показателю

Криштиану Роналду в матче со сборной Чехии. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду установил еще одно достижение в составе национальной команды. Он пока не забил ни одного гола, но уже вошел в историю турнира.

Ветеран внес вклад в первую победу подопечных Роберто Мартинеса на турнире, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией (2:1) в своем первом матче на чемпионате Европы по футболу. Команда Роберто Мартинеса первой пропустила гол в середине второго тайма, но отыгралась и вырвала победу за несколько минут до финального свистка.

Новый рекорд Роналду

Футболист "Аль-Насра" не сумел отличиться в матче с чехами. Однако Криштиану установил другое достижение на Евро-2024. Он стал лидером по количеству положений "вне игры" в одном матче.

Криштиану Роналду в офсайде. Фото: Reuters/Lisi Niesner

В поединке со сборной Чехии Роналду трижды попался в офсайдную ловушку. Это больше, чем у любого другого футболиста в первом туре группового этапа на Евро-2024. Криштиану был расстроен тем, что ушел с поля без гола.

В своем следующем матче сборная Португалии сыграет 22 июня с Турцией. А уже 26 июня команда Роберто Мартинеса будет противостоять Грузии.

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

Стало известно, почему Зинченко выживают из "Арсенала".

Сборная Словакии опасается команды Реброва — известна причина.