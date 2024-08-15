Кріштіану Роналду відзначився голом у першому матчі сезону за Аль-Наср

Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Кріштіану Роналду вийшов на поле вперше в сезоні після відпустки, зігравши за "Аль-Наср". Португалець зіграв у півфіналі розіграшу Суперкубку Саудівської Аравії, у якому його команда здобула перемогу над "Аль-Таавуном" з рахунком 2:0.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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Вже на 8-й хвилині матчі Кріштіану здійснив гольову передачу на Аймана Яхья, що допомогло команді відкрити рахунок.

Кріштіану Роналду у матчі за Аль-Наср. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду відзначився голом на 57-й хвилині матчу та встановив світовий рекорд — він став першим гравцем в історії футболу, який забив у 23 сезонах поспіль. Відомо, що гравець почав кар'єру в Спортінгу в сезоні 2002/03.

Gol 896 en la carrera de Cristiano Ronaldo. Ya son 23 temporadas consecutivas metiendo goles.



Sí, leyeron bien. Eterno. 🐐 pic.twitter.com/ak2RLIFpBI — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) August 14, 2024

Наприкінці матчу після вилучення Марсело Брозовича його команда зіштовхнулась з труднощами, проте поєдинок завершився перемогою "Аль-Наср".

У фіналі клуб Роналду зустрінеться з чемпіоном країни "Аль-Хілялем". Ця зустріч відбудеться 17 серпня.

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