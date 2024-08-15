Кріштіану Роналду відзначився голом у першому матчі сезону за Аль-Наср

Роналду забив та здійснив асист у першому матчі після Євро-2024
Кріштіану Роналду вийшов на поле вперше в сезоні після відпустки, зігравши за "Аль-Наср". Португалець зіграв у півфіналі розіграшу Суперкубку Саудівської Аравії, у якому його команда здобула перемогу над "Аль-Таавуном" з рахунком 2:0.
Про це пише портал Новини.LIVE.
Роналду забив за Аль-Наср
Вже на 8-й хвилині матчі Кріштіану здійснив гольову передачу на Аймана Яхья, що допомогло команді відкрити рахунок.
Роналду відзначився голом на 57-й хвилині матчу та встановив світовий рекорд — він став першим гравцем в історії футболу, який забив у 23 сезонах поспіль. Відомо, що гравець почав кар'єру в Спортінгу в сезоні 2002/03.
Gol 896 en la carrera de Cristiano Ronaldo. Ya son 23 temporadas consecutivas metiendo goles.— Luis De Freitas (@tavodefreitas_) August 14, 2024
Sí, leyeron bien. Eterno. 🐐 pic.twitter.com/ak2RLIFpBI
Наприкінці матчу після вилучення Марсело Брозовича його команда зіштовхнулась з труднощами, проте поєдинок завершився перемогою "Аль-Наср".
У фіналі клуб Роналду зустрінеться з чемпіоном країни "Аль-Хілялем". Ця зустріч відбудеться 17 серпня.
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