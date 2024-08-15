Криштиану Роналду отличился голом в первом матче сезона за Аль-Наср

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду вышел на поле впервые в сезоне после отпуска, сыграв за "Аль-Наср". Португалец сыграл в полуфинале розыгрыша Суперкубка Саудовской Аравии, в котором его команда одержала победу над "Аль-Таавуном" со счетом 2:0.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Уже на 8-й минуте матча Криштиану совершил голевую передачу на Аймана Яхья, что помогло команде открыть счет.

Криштиану Роналду в матче за Аль-Наср. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду отличился голом на 57-й минуте матча и установил мировой рекорд — он стал первым игроком в истории футбола, забившим в 23 сезонах подряд. Известно, что игрок начал карьеру в Спортинге в сезоне 2002/03.

Gol 896 en la carrera Cristiano Ronaldo. Ya son 23 temporadas consecutivas metiendo goles.



Sí, leyeron bien. Eterno. 🐐 pic.twitter.com/ak2RLIFpBI — Luis De Freitas (@tavodefreitas_) August 14, 2024

В конце матча после удаления Марсело Брозовича его команда столкнулась с трудностями, однако поединок завершился победой "Аль-Наср".

В финале клуб Роналду встретится с чемпионом страны "Аль-Хилялем". Эта встреча состоится 17 августа.

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