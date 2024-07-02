Кріштіану Роналду зробив заяву про завершення кар'єри у збірній Португалії

Кріштіану Роналду дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше відверто заговорив про відхід з національної команди. Після драматичного матчу зі Словенією на Євро-2024 ветеран розповів, який турнір стане для нього останнім.

Головна зірка збірної Португалії вже готується попрощатися з національною командою, повідомив у соцмережі X футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

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Кріштіану Роналду міг стати головним антигероєм матчу 1/8 Євро-2024 зі Словенією. Саме 39-річний ветеран міг дати перемогу своїй команді, але не забив пенальті. Поєдинок завершився серією одинадцятиметрових ударів, у яких Португалія здобула перемогу з рахунком 3:0.

Кріштіану Роналду б'є у пенальті. Фото: Reuters/Heiko Becker

Роналду завершить кар'єру у збірній

Досвідчений футболіст ще не забив жодного гола з гри на Євро-2024. Він відверто заявив, що ця континентальна першість стане для неї останнім чемпіонатом Європи у кар'єрі. Через чотири роки Роналду буде вже 43 роки й він не збирається займати в команді чуже місце.

Роналду після матчу зі Словенією. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

При цьому Кріштіану не підтвердив намір залишити збірну Португалії відразу після Євро-2024. Раніше він казав, що мріє зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Роналду перепросив у вболівальників збірної Португалії за те, що не забив Словенії пенальті до серії одинадцятиметрових ударів. Кріштіану заявив, що бере на себе відповідальність за власні дії та розуміє, до чого міг привести сейв Яна Облака.

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