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Роналду собрался завершить карьеру в сборной Португалии — что известно

2 июля 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Криштиану Роналду сделал заявление о завершении карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые откровенно заговорил об уходе из национальной команды. После драматического матча со Словенией на Евро-2024  ветеран рассказал, какой турнир станет для него последним.  

Главная звезда сборной Португалии уже готовится попрощаться с национальной командой, сообщил в соцсети X футбольный инсайдер Фабрицио Романо

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Криштиану Роналду мог стать главным антигероем матча 1/8 Евро-2024 со Словенией. Именно 39-летний ветеран мог принести победу своей команде, но не забил пенальти. Поединок завершился серией одиннадцатиметровых ударов, в которых Португалия одержала победу со счетом 3:0. 

Криштиану Роналду бьет пенальти
Криштиану Роналду бьет пенальти. Фото: Reuters/Heiko Becker

Роналду завершит карьеру в сборной 

Опытный футболист еще не забил ни одного гола с игры на Евро-2024. Он откровенно заявил, что это континентальное первенство станет для него последним чемпионатом Европы в карьере. Через четыре года Роналду будет уже 43 года, и он не собирается занимать в команде чужое место. 

Криштиану Роналду
Роналду после матча со Словенией. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

При этом Криштиану не подтвердил намерение уйти из сборной Португалии сразу после Евро-2024. Ранее он говорил, что мечтает сыграть на чемпионате мира-2026. 

Роналду принес извинения болельщикам сборной Португалии за то, что не забил Словении пенальти до серии одиннадцатиметровых ударов. Криштиану заявил, что берет на себя ответственность за собственные действия и понимает, к чему мог привести сэйв Яна Облака. 

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

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