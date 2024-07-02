Криштиану Роналду сделал заявление о завершении карьеры в сборной Португалии

Криштиану Роналду благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые откровенно заговорил об уходе из национальной команды. После драматического матча со Словенией на Евро-2024 ветеран рассказал, какой турнир станет для него последним.

Главная звезда сборной Португалии уже готовится попрощаться с национальной командой, сообщил в соцсети X футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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Криштиану Роналду мог стать главным антигероем матча 1/8 Евро-2024 со Словенией. Именно 39-летний ветеран мог принести победу своей команде, но не забил пенальти. Поединок завершился серией одиннадцатиметровых ударов, в которых Португалия одержала победу со счетом 3:0.

Криштиану Роналду бьет пенальти. Фото: Reuters/Heiko Becker

Роналду завершит карьеру в сборной

Опытный футболист еще не забил ни одного гола с игры на Евро-2024. Он откровенно заявил, что это континентальное первенство станет для него последним чемпионатом Европы в карьере. Через четыре года Роналду будет уже 43 года, и он не собирается занимать в команде чужое место.

Роналду после матча со Словенией. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

При этом Криштиану не подтвердил намерение уйти из сборной Португалии сразу после Евро-2024. Ранее он говорил, что мечтает сыграть на чемпионате мира-2026.

Роналду принес извинения болельщикам сборной Португалии за то, что не забил Словении пенальти до серии одиннадцатиметровых ударов. Криштиану заявил, что берет на себя ответственность за собственные действия и понимает, к чему мог привести сэйв Яна Облака.

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