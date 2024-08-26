Усик міг представляти не Україну, але відмовився від громадянства чотирьох країн

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об’єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик став одним із найкращих боксерів сучасності. При цьому він міг би представляти іншу країну.

Про країни, які хотіли його купити Усик розповів у інтерв’ю радіо НВ.

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За словами Усика, за час його кар’єри були країни, які хотіли, щоб він взяв їх громадянство. За це українцю були готові платити великі суми грошей.

За словами Усика, ще під час любительскої кар’єри йому пропонували своє громадянство Росія, Туреччина, Азербайджан та Ірландія.

Олександр відзначив, що він ніколи не розглядав переїзд та виступи за іншу країну, оскільки гроші для нього не на першому місці.

При цьому він розглядав переїзд в інші країни для особистісного розвитку та туризму.

Зазначимо, що наразі боксер мешкає на дві країни. В Україні проживають його дружина та доньки, а в Іспанії знаходиться його мама з синами. Тренувальні табори Олександр також проводить на Піренейському півострові.

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