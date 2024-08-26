Усик мог представлять не Украину, но отказался от гражданства четырех стран

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал одним из лучших боксеров современности. При этом он мог бы представлять другую страну.

О странах, которые хотели его купить, Усик рассказал в интервью радио НВ.

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По словам Усика, за время его карьеры были страны, которые хотели, чтобы он взял их гражданство. За это украинцу готовы были платить большие суммы денег.

По словам Усика, еще во время любительской карьеры ему предлагали гражданство России, Турции, Азербайджана и Ирландии.

Александр отметил, что никогда не рассматривал переезд и выступления за другую страну, поскольку деньги для него не на первом месте.

При этом он рассматривал переезд в другие страны для личностного развития и туризма.

Отметим, что в настоящее время боксер живет в двух странах. В Украине проживают его жена и дочери, а в Испании находится его мать с сыновьями. Тренировочные лагеря Александр также проводит на Пиренейском полуострове.

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