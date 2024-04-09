Росіяни можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 — до МОК направлено офіційний запит

Російські легкоатлетки Марія Фарносова та Катерина Гулієва (праворуч). Фото: Reuters/Phil Noble

Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх, які цього літа пройдуть у Парижі. Уряд Великої Британії підтримав таку ініціативу.

Росіянам та білорусам доведеться виконати важливу умову, щоб поїхати до Парижа, повідомляє The Times.

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Президент Франції Макрон на відкритті Олімпійського водного центру у Парижі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Допуск росіян на Олімпіаду

Існує важлива умова, яку росіянам та білорусам необхідно дотриматись, щоб вирушити на ОІ-2024. Йдеться про те, що такі спортсмени зможуть виступити лише під нейтральним прапором. Якщо вони на це погодяться, то у Великій Британії готові підтримати таких атлетів. Остаточне рішення залежатиме від МОК та МПК. У будь-якому випадку на ОІ-2024 допустять не більше ніж 55 російських спортсменів.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Після цього розпочнеться Паралімпіада, яка триватиме з 28 серпня до 8 вересня.

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