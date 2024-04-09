Росіяни можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 — до МОК направлено офіційний запит
Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх, які цього літа пройдуть у Парижі. Уряд Великої Британії підтримав таку ініціативу.
Росіянам та білорусам доведеться виконати важливу умову, щоб поїхати до Парижа, повідомляє The Times.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) отримали листа від уряду Великобританії. Офіційний Лондон не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських Іграх.
Допуск росіян на Олімпіаду
Існує важлива умова, яку росіянам та білорусам необхідно дотриматись, щоб вирушити на ОІ-2024. Йдеться про те, що такі спортсмени зможуть виступити лише під нейтральним прапором. Якщо вони на це погодяться, то у Великій Британії готові підтримати таких атлетів. Остаточне рішення залежатиме від МОК та МПК. У будь-якому випадку на ОІ-2024 допустять не більше ніж 55 російських спортсменів.
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Після цього розпочнеться Паралімпіада, яка триватиме з 28 серпня до 8 вересня.
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