Россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 — в МОК направлен официальный запрос
Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских Играх, которые этим летом пройдут в Париже. Правительство Великобритании поддержало такую инициативу.
Россиянам и белорусам придется выполнить важное условие, чтобы поехать в Париж, сообщает The Times.
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) получили письмо от правительства Великобритании. Официальный Лондон не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских Играх.
Допуск россиян на Олимпиаду
Существует важное условие, которое россиянам и белорусам необходимо соблюсти, чтобы отправиться на ОИ-2024. Речь идет о том, что такие спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом. Если они на это согласятся, то в Великобритании готовы поддержать таких атлетов. Окончательное решение будет зависеть от МОК и МПК. В любом случае на ОИ-2024 допустят не больше 55 российских спортсменов.
Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого начнется Паралимпиада, которая продлится с 28 августа по 8 сентября.
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