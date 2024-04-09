Россияне могут принять участие в Олимпиаде-2024 — в МОК направлен официальный запрос

Российские легкоатлетки Мария Фарносова и Екатерина Гулиева (справа). Фото: Reuters/Phil Noble

Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских Играх, которые этим летом пройдут в Париже. Правительство Великобритании поддержало такую инициативу.

Россиянам и белорусам придется выполнить важное условие, чтобы поехать в Париж, сообщает The Times.

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Президент Франции Макрон на открытии Олимпийского водного центра в Париже. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Допуск россиян на Олимпиаду

Существует важное условие, которое россиянам и белорусам необходимо соблюсти, чтобы отправиться на ОИ-2024. Речь идет о том, что такие спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом. Если они на это согласятся, то в Великобритании готовы поддержать таких атлетов. Окончательное решение будет зависеть от МОК и МПК. В любом случае на ОИ-2024 допустят не больше 55 российских спортсменов.

Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. После этого начнется Паралимпиада, которая продлится с 28 августа по 8 сентября.

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