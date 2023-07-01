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Росіяни створили у Маріуполі "Федерацію футболу": очолив її син ексгауляйтера

1 липня 2023 09:49
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Агабекян Карен
редактор
Росіяни створили у Маріуполі "Федерацію футболу": очолив її син ексгауляйтера
Найбільший критий стадіон України "Іллічівець". Фото: Скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поки Маріуполь продовжує залишатися в окупації російські ставленики намагаються підім'яти під себе місцевий футбол. Точніше, те, що від нього залишилося.

У місті російські гауляйтери створили "Федерацію футболу", повідомив Телеканал ТВ-7 Маріуполь.

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Місто із травня 2022 року перебуває у російській окупації. Футбольний клуб "Маріуполь" тимчасово знявся із чемпіонату України. ФК "Яруд" продовжив виступати у Першій лізі України під назвою Футбольний спортивний клуб "Маріуполь" та проводить домашні матчі у Київській області.

Футболу немає, але є Федерація та фуршет у місті, що голодує

Під час урочистостей зі створення "Федерації футболу" її президентом призначили представника місцевої проросійської еліти Івана Іващенка.

Батько Івана, Костянтин Іващенко, був генеральним директором заводу "Азовмаш", депутатом міськради від ОПЗЖ. Після окупації Іващенко-старший працював гауляйтером Маріуполя.

Зазначимо, що Костянтина Іващенка офіційний Київ звинуватив у державній зраді.

Також місцеві журналісти під час урочистостей зі створення "Федерації футболу" звертали увагу на фуршет в той час, коли у місті черги за безоплатною їжею.

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