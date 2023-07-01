Россияне создали в Мариуполе "Федерацию футбола": возглавил ее сын экс-гауляйтера

Самый большой крытый стадион Украины "Ильичевец". Фото: Скриншот

Пока Мариуполь продолжает оставаться в оккупации, российские ставленники пытаются подмять под себя местный футбол. Вернее, то, что от него осталось.

В городе российские гауляйтеры создали "Федерацию футбола", сообщил Телеканал ТВ-7 Мариуполь .

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Город с мая 2022 находится в российской оккупации. Футбольный клуб Мариуполь временно снялся с чемпионата Украины. ФК "Яруд" продолжил выступать в Первой лиге Украины под названием Футбольный спортивный клуб "Мариуполь" и проводит домашние матчи в Киевской области.

Футбола нет, но есть Федерация и фуршет в голодающем городе

В ходе торжеств по созданию "Федерации футбола" ее президентом назначили представителя местной пророссийской элиты Ивана Иващенко.

Отец Ивана, Константин Иващенко, был генеральным директором завода "Азовмаш", депутатом горсовета от ОПЗЖ. После оккупации Иващенко-старший работал гауляйтером Мариуполя.

Отметим, что Константина Иващенко официальный Киев обвинил в государственной измене.

Также местные журналисты во время торжеств по созданию "Федерации футбола" обратили внимание на фуршет в то время, когда в городе очереди за бесплатной едой.

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