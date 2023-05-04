Росіяни звільняють нас від нас: Гвоздик розповів про війну в Україні

Олександр Гвоздик після перемоги над Обандо. Фото: Instagram/Alex Gvozdyk

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) поділився думками про війну з Росією. 36-річний харків'янин поділився з закордонними журналістами тим, що відбувається на його батьківщині.

Гвоздик дав велике інтерв'ю для британського порталу Boxing News.

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"Це просто жахливо, що я можу сказати? Я не той хлопець, який плакатиме і говоритиме: "Ой-ой-ой, допоможіть нам". Але повірте, це сумно. Коли все почалося, я дивився телевізор, мабуть, 24 години на добу, тому що я був шокований і не міг повірити.

Ahead of his return on the #CaneloRyder undercard, we sat down with Oleksandr Gvozdyk for an in-depth insight into his career and decision to end his hiatus from the sport.



🔗 https://t.co/bdC7vTmM1w pic.twitter.com/t27T4ud05i — Boxing News (@BoxingNewsED) May 2, 2023

Бо я справді вірив, що росіяни — наші брати. Так, це все почалося ще 2014 року і продовжується. Я знаю, що це політичні моменти, але в наші дні це більше, ніж політика. Тепер між цими двома націями ворожнеча. Я не знаю, що станеться у майбутньому, але щонайменше у найближчі 50 років буде ворожнеча, бо українці цього ніколи не пробачать", — стверджує боксер.

Це було зроблено руками росіян

Під час відповідей Гвоздик також торкнувся мовного питання.

"Можливо, це політика, але це було зроблено руками росіян на нашій території. Вони можуть казати що завгодно, що вони борються з нацистами. Де вони бачать нацистів? Я все своє життя говорив російською. Я жив у Харкові і подорожував Україною, їздив у західні регіони, говорив російською. Тоді в цих регіонах більшість людей говорила… Зараз, звісно, через цю ситуацію навіть я намагаюсь говорити українською, хоч я і не дуже добре нею володію. Але я намагаюсь. Раніше, якщо ти приїжджав до Львова і говорив російською до людини за прилавком, то тобі відповідали російською, навіть якщо ця людина говорить українською", — підкреслив він.

Олександр проаналізував російську пропаганду та повідомив, що для росіян не було проблемою до війни приїхати в Україну.

"Багато росіян приїжджали до моєї країни, зараз вони говорять, що звільняють нас. Так, вони звільняють нас від нас, вони просто хочуть забрати наші території собі. Ось яка правда. Звісно, російська пропаганда працює понад 20 років, і вони змушують людей вірити в те, що вони роблять. Але що ми маємо з цим робити? Вони просто приходять і вбивають нас. Для росіян ніколи не було проблемою приїхати в Україну. Було багато машин на російських номерах. І ніхто їх не підривав. А тепер раптом з’явились якісь нацисти чи націоналісти, де вони? Що за дурня?" — сказав Гвоздик.

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