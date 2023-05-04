Россияне освобождают нас от нас: Гвоздик рассказал о войне в Украине

Александр Гвоздик после победы над Обандо. Фото: Instagram/Alex Gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) поделился мыслями о войне с Россией. 36-летний харьковчанин поделился с зарубежными журналистами происходящим на его родине.

Гвоздик дал большое интервью для британского портала Boxing News.

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"Это просто ужасно, что я могу сказать? Я не тот парень, который будет плакать и будет говорить: "Ой-ой-ой, помогите нам". Но поверьте это грустно. Когда все началось, я смотрел телевизор, наверное, 24 часа в день, потому что я был в шоке и не мог поверить.

Представляя его возвращение на #CaneloRyder undercard, намного вниз с Алексендером Gvozdyk для второго путника попадает в его путешествие и приходит к концу его битвы от спорта.



🔗 https://t.co/bdC7vTmM1w pic.twitter.com/t27T4ud05i — Boxing News (@BoxingNewsED) May 2, 2023

Ибо я действительно верил, что русские — наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше политики. Теперь между этими двумя нациями вражда. Я не знаю, что произойдет в будущем, но, по меньшей мере, в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят", — утверждает боксер.

Это было сделано руками россиян

Во время ответов Гвоздик также затронул языковой вопрос.

"Возможно, это политика, но это было сделано руками россиян на нашей территории. Они могут говорить что угодно, что они борются с нацистами. Где они видят нацистов? Я всю свою жизнь говорил по-русски. Я жил в Харькове и путешествовал по Украине, ездил в западные регионы, говорил по-русски, тогда в этих регионах большинство людей говорило... Сейчас, конечно, из-за этой ситуации даже я пытаюсь говорить по-украински, хотя я и не очень хорошо ею владею... Но я стараюсь... Раньше, если ты приезжал во Львов и говорил по-русски к человеку за прилавком, то тебе отвечали по-русски, даже если этот человек говорит по-украински", — подчеркнул он.

Александр проанализировал российскую пропаганду и сообщил, что для россиян не было проблемой до войны приехать в Украину.

"Многие россияне приезжали в мою страну, сейчас они говорят, что освобождают нас. Да, они освобождают нас от нас, они просто хотят забрать наши территории себе. Вот какая правда. Конечно, российская пропаганда работает более 20 лет, и они заставляют людей верить в то, что они делают. Но что мы должны с этим делать? Они просто приходят и убивают нас. Для россиян никогда не было проблемой приехать в Украину. Было много машин на российских номерах. И никто их не взрывал. Появились какие-то нацисты или националисты, где они? Что за бред", — сказал Гвоздик.

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