Скандал на ЧЄ з фехтування: українка відмовилася тиснути руку російській суперниці

Росіянка почала матюкатися, коли українська фехтувальниця не потиснула їй руку — відео
На чемпіонаті Європи з фехтування у швейцарському Безелі стався скандал. Його учасницею була українка Олена Кривицька.
Відбувся скандал через небажання тиснути руку російській шаблістці Майї Гучмазовій, яка виступає за збірну Грузії, повідомив портал Новини.LIVE.
Українка не стала тиснути руку
У фехтуванні потиск руки після сутички є обов'язковим елементом. За порушення можуть усунути.
Проте українцям дозволили не тиснути руки росіянам через повномасштабну війну, розв'язану Володимиром Путіним. Кривицька знала, що Гучмазова родом із РФ і тому не стала тиснути руку після своєї перемоги з рахунком 15:9 у 1/32 фіналу.
Вчинок українки викликав у 32-річної уродженки Владикавказу напад агресії. Гучмазова спочатку була незадоволена бездіяльністю суддів, а потім перейшла на лайку.
"Бл**ь, чому вони так поводяться? Бл**ь, чому їм можна все, бл**ь?! Вони що, ох***и, чи що?!" — Кричала уродженка Росії.
Зазначимо, що Гучмазова виступає за збірну Грузії з 2017 року.
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