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Росіянка почала матюкатися, коли українська фехтувальниця не потиснула їй руку — відео

18 червня 2024 18:32
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Агабекян Карен
редактор
Скандал на ЧЄ з фехтування: українка відмовилася тиснути руку російській суперниці
Майя Гучмазова у 2015-му році, коли виступала за Росію. Фото: росЗМІ
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Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи з фехтування у швейцарському Безелі стався скандал. Його учасницею була українка Олена Кривицька.

Відбувся скандал через небажання тиснути руку російській шаблістці Майї Гучмазовій, яка виступає за збірну Грузії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українка не стала тиснути руку

У фехтуванні потиск руки після сутички є обов'язковим елементом. За порушення можуть усунути.

Проте українцям дозволили не тиснути руки росіянам через повномасштабну війну, розв'язану Володимиром Путіним. Кривицька знала, що Гучмазова родом із РФ і тому не стала тиснути руку після своєї перемоги з рахунком 15:9 у 1/32 фіналу.

Вчинок українки викликав у 32-річної уродженки Владикавказу напад агресії. Гучмазова спочатку була незадоволена бездіяльністю суддів, а потім перейшла на лайку.

"Бл**ь, чому вони так поводяться? Бл**ь, чому їм можна все, бл**ь?! Вони що, ох***и, чи що?!" — Кричала уродженка Росії.

Зазначимо, що Гучмазова виступає за збірну Грузії з 2017 року.

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Фехтування
війна
росіяни
шабля

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