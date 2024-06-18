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Россиянка начала материться, когда украинская фехтовальщица не пожала ей руку — видео

18 июня 2024 18:32
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Агабекян Карен
редактор
Скандал на ЧЕ по фехтованию: украинка отказалась жать руку российской сопернице
Майя Гучмазова в 2015-м году, когда выступала за Россию. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европе по фехтованию в швейцарском Безеле произошел скандал. Его участницей была украинка Елена Кривицкая.

Произошел скандал из-за нежелания жать руку российской саблистке Майе Гучмазовой, выступающей за сборную Грузии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинка не стала жать руку

В фехтовании пожатие руки после схватки является обязательным элементом. За нарушение могут отстранить.

Однако украинцам позволили не пожимать руки россиянам из-за развязанной Владимиром Путиным полномасштабной войны. Кривицкая знала, что Гучмазова родом из РФ и поэтому не стала жать руку после своей победы со счетом 15:9 в 1/32 финала.

Поступок украинки вызвал у 32-летней уроженки Владикавказа приступ агрессии. Гучмазова сначала была недовольна бездействием судей, а затем перешла на ругань.

"Бл**ь, почему они так себя ведут? Бл**ь, почему им можно все, бл**ь?! Они что, ох***и, что ли?!" — кричала уроженка России.

Отметим, что Гучмазова выступает за сборную Грузии с 2017 года.

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

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Фехтование
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