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Росіянка, з якою дружить Мудрик, звернулася до українців

1 грудня 2023 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Росіянка, з якою дружить Мудрик, звернулася до українців
Віолетта Грачова передає вітання шанувальникам. Фото: instagram.com/violetta.bert/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома російська блогер та модель Віолетта Грачова попросила українців знизити активність у коментуванні повідомлень на її сторінці у соціальній мережі. Йдеться про дівчину, якій приписують роман із футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком.

Українські користувачі Instagram неодноразово залишали гнівні повідомлення на сторінці Грачової.

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Півзахисник збірної України Михайло Мудрик нещодавно опинився в центрі скандалу через звинувачення в тому, що він звертає увагу на росіянку Віолетту Грачову. Дівчина живе в Європі та багато подорожує, більшу частину часу вона проводить у Лондоні.

Віолетта Грачова
Віолетта Грачова на відпочинку Фото: instagram.com/violetta.bert/

Мудрик підписався на неї в соціальній мережі, регулярно відзначається під повідомленнями та фотографіями Грачової. Декілька разів український футболіст кликав модель на побачення. Нещодавно в акаунтах і у Грачової, і у Мудрика з'явилися схожі фотографії, які були зроблені одночасно в одному і тому ж місці.

Що написала росіянка

Українські користувачі інтернету розкритикували Мудрика за вибір дівчини, а на сторінці самої Грачової регулярно залишають злі, часто нецензурні коментарі. Судячи з реакції дівчини, вона ставиться до цього з гумором. Нещодавно у stories вона залишила послання недоброзичливцям.

Віолетта Грачова
Послання Грачової. Скриншот instagram.com/violetta.bert/

"Українці, я вас люблю. Досить уже мене хейтити й спамити в моєму профілі. Я за мир у всьому світі", — написала Віолетта Грачова.

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