Росіянка, з якою дружить Мудрик, звернулася до українців

Віолетта Грачова передає вітання шанувальникам. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Відома російська блогер та модель Віолетта Грачова попросила українців знизити активність у коментуванні повідомлень на її сторінці у соціальній мережі. Йдеться про дівчину, якій приписують роман із футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком.

Українські користувачі Instagram неодноразово залишали гнівні повідомлення на сторінці Грачової.

Читайте також:

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик нещодавно опинився в центрі скандалу через звинувачення в тому, що він звертає увагу на росіянку Віолетту Грачову. Дівчина живе в Європі та багато подорожує, більшу частину часу вона проводить у Лондоні.

Віолетта Грачова на відпочинку Фото: instagram.com/violetta.bert/

Мудрик підписався на неї в соціальній мережі, регулярно відзначається під повідомленнями та фотографіями Грачової. Декілька разів український футболіст кликав модель на побачення. Нещодавно в акаунтах і у Грачової, і у Мудрика з'явилися схожі фотографії, які були зроблені одночасно в одному і тому ж місці.

Що написала росіянка

Українські користувачі інтернету розкритикували Мудрика за вибір дівчини, а на сторінці самої Грачової регулярно залишають злі, часто нецензурні коментарі. Судячи з реакції дівчини, вона ставиться до цього з гумором. Нещодавно у stories вона залишила послання недоброзичливцям.

Послання Грачової. Скриншот instagram.com/violetta.bert/

"Українці, я вас люблю. Досить уже мене хейтити й спамити в моєму профілі. Я за мир у всьому світі", — написала Віолетта Грачова.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Шевченко стане головним тренером "Мілана".

Кварацхелія зі скандалом піде з "Наполі" до відомого клубу.

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.

Ібрагімович повертається до "Мілана".