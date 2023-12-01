Росіянка, з якою дружить Мудрик, звернулася до українців
Відома російська блогер та модель Віолетта Грачова попросила українців знизити активність у коментуванні повідомлень на її сторінці у соціальній мережі. Йдеться про дівчину, якій приписують роман із футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком.
Українські користувачі Instagram неодноразово залишали гнівні повідомлення на сторінці Грачової.
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик нещодавно опинився в центрі скандалу через звинувачення в тому, що він звертає увагу на росіянку Віолетту Грачову. Дівчина живе в Європі та багато подорожує, більшу частину часу вона проводить у Лондоні.
Мудрик підписався на неї в соціальній мережі, регулярно відзначається під повідомленнями та фотографіями Грачової. Декілька разів український футболіст кликав модель на побачення. Нещодавно в акаунтах і у Грачової, і у Мудрика з'явилися схожі фотографії, які були зроблені одночасно в одному і тому ж місці.
Що написала росіянка
Українські користувачі інтернету розкритикували Мудрика за вибір дівчини, а на сторінці самої Грачової регулярно залишають злі, часто нецензурні коментарі. Судячи з реакції дівчини, вона ставиться до цього з гумором. Нещодавно у stories вона залишила послання недоброзичливцям.
"Українці, я вас люблю. Досить уже мене хейтити й спамити в моєму профілі. Я за мир у всьому світі", — написала Віолетта Грачова.
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