Россиянка, с которой дружит Мудрик, обратилась к украинцам

Виолетта Грачева передает привет подписчикам. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Известная российская блогер и модель Виолетта Грачева попросила украинцев снизить активность в комментировании сообщений на ее странице в социальной сети. Речь идет о девушке, которой приписывают роман с футболистом "Челси" Михаилом Мудриком.

Украинский пользователи Instagram неоднократно оставляли гневные сообщения на странице Грачевой.

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Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик недавно оказался в центре скандала из-за обвинения в том, что он оказывает внимание россиянке Виолетте Грачевой. Девушка живет в Европе и много путешествует, большую часть времени она проводит в Лондоне.

Виолетта Грачева на отдыхе. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Мудрик подписался на нее в социальной сети, регулярно отмечается под сообщениями и фотографиями Грачевой. Несколько раз украинский футболист звал модель на свидание. Недавно в аккаунтах и у Грачевой, и у Мудрика появились похожие фотографии, которые были сделаны в одно и то же время в одном и том же месте.

Что написала россиянка

Украинские пользователи интернет раскритиковали Мудрика за выбор девушки, а на странице самой Грачевой регулярно оставляют злые, часто нецензурные комментарии. Судя по реакции девушки, она относится к этому с юмором. Недавно в stories она оставила послание недоброжелателям.

Послание Грачевой. Скриншот instagram.com/violetta.bert/

"Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире", — написала Виолетта Грачева.

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