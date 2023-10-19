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Російський безпілотник упав на спортивну арену у Сумах

19 жовтня 2023 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Російський безпілотник упав на спортивну арену у Сумах
Спорткомплекс "Олімп" у Сумах. Фото: Суспільне Суми
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

18 жовтня російський безпілотник атакував Суми. Під ударом опинилася спортивна арена "Олімп".

Про це повідомило "Суспільці Спорт".

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Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни завдавали ударів по спортивних об'єктах, серед яких стадіон ім. Гагаріна у Чернігові, льодова арена, футбольний стадіон та спортивна база у Маріуполі, спорткомплекс "Альтаїр" у Дружківці.

Суми
Спорткомплекс "Олімп" у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Атака на спортивну арену у Сумах

Удар по Сумах завдали безпілотником "Шахед" близько 22:45. Лише за кілька секунд після удару пролунала тривога.

Внаслідок падіння безпілотника крім арени постраждали житлові будинки.

У спорткомплексі "Олімп" були вибиті вікна та пошкоджено дах. Зазначимо, що на початку березня 2022-го року по спорткомплексу прилетіла ракета і після того він був відновлений.

Суми
Спорткомплекс "Олімп" у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Арена "Олімп" у Сумах активно задіювалася у 2000-х роках, коли на ній грав баскетбольний клуб "Сумихімпром" в українській Суперлізі та єврокубках.

Зазначається, що внаслідок удару по спорткомплексу ніхто не постраждав.

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