У Запоріжжі ракета влучила в легендарний футбольний стадіон
У Запоріжжі під час чергового російського ракетного обстрілу постраждала спортивна інфраструктура. Снаряд влучив в футбольний стадіон "Торпедо".
Відео з розбитим стадіоном опублікував журналіст Володимир Звєров.
Зазначимо, що в Запорізькій області тривають бойові дії, й місто Запоріжжя постійно стає жертвою обстрілів.
На стадіоні величезна вирва
Після прильоту в ніч проти 18 жовтня на газоні стадіону утворилася велика вирва. Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.
На стадіоні "Торпедо" займалися дорослі та діти з футбольних, волейбольних шкіл. Там проходили тренування з важкої атлетики, художньої гімнастики та єдиноборств.
Для Запоріжжя цей стадіон є історичною спадщиною, й на ньому грали матчі чемпіонату України з футболу до появи більш сучасної "Славутич Арени".
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