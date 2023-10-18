У Запоріжжі ракета влучила в легендарний футбольний стадіон

Стадіон "Торпедо" Запоріжжя. Фото: Google

У Запоріжжі під час чергового російського ракетного обстрілу постраждала спортивна інфраструктура. Снаряд влучив в футбольний стадіон "Торпедо".

Відео з розбитим стадіоном опублікував журналіст Володимир Звєров.

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Зазначимо, що в Запорізькій області тривають бойові дії, й місто Запоріжжя постійно стає жертвою обстрілів.

На стадіоні величезна вирва

Після прильоту в ніч проти 18 жовтня на газоні стадіону утворилася велика вирва. Постраждали комунікації арени та спортзал, у якому вибило вікна.

На стадіоні "Торпедо" займалися дорослі та діти з футбольних, волейбольних шкіл. Там проходили тренування з важкої атлетики, художньої гімнастики та єдиноборств.

Для Запоріжжя цей стадіон є історичною спадщиною, й на ньому грали матчі чемпіонату України з футболу до появи більш сучасної "Славутич Арени".

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