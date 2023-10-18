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В Запорожье ракета попала по легендарному футбольному стадиону

18 октября 2023 16:01
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Агабекян Карен
редактор
В Запорожье ракета попала по легендарному футбольному стадиону
Стадион "Торпедо" Запорожье. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Запорожье во время очередного российского ракетного обстрела пострадала спортивная инфраструктура. Снаряд попал в футбольный стадион "Торпедо".

Видео с разбитым стадионом опубликовал журналист Владимир Зверов.

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Отметим, что в Запорожской области идут боевые действия, и город Запорожье постоянно становится жертвой обстрелов.

На стадионе огромная воронка

После прилета в ночь на 18 октября на газоне стадиона образовалась большая воронка. Пострадали коммуникации арены и спортзал, в котором выбило окна.

На стадионе "Торпедо" занимались взрослые и дети из футбольных, волейбольных школ. Там проходили тренировки по тяжелой атлетике, художественной гимнастике и единоборствам.

Для Запорожья этот стадион является историческим наследием и на нем играли матчи чемпионата Украины по футболу до появления более современной "Славутич Арены".

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