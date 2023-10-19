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Российский беспилотник упал на спортивную арену в Сумах

19 октября 2023 13:40
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Агабекян Карен
редактор
Российский беспилотник упал на спортивную арену в Сумах
Спорткомплекс "Олимп" в Сумах. Фото: Суспільне Суми
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

18 октября российский беспилотник атаковал Сумы. Под ударом оказалась спортивная арена "Олимп".

Об этом сообщило "Суспільке Спорт".

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Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне наносили удары по спортивных объектах, среди которых стадион им. Гагарина в Черникове, ледовая арена, футбольный стадион и спортивная база в Мариуполе, спорткомплекс "Альтаир" в Дружковке.

Сумы
Спорткомплекс "Олимп" в Сумах. Фото: Суспільне Суми

Атака на спортивную арену в Сумах

Удар по Сумах нанесли беспилотником "Шахед" около 22:45. Лишь через несколько секунд после удара прозвучала тревога.

В результате падения беспилотника кроме арены пострадали жилые дома.

В спорткомплексе "Олимп" были выбиты окна и повреждена крыша. Отметим, что в начале марта 2022-го года в спорткомплекс прилетела ракета и после того он был восстановлен.

Сумы
Спорткомплекс "Олимп" в Сумах. Фото: Суспільне Суми

Арена "Олимп" в Сумах активно задействовалась в 2000-х годах, когда на ней играл баскетбольный клуб "Сумыхимпром" в украинской Суперлиге и еврокубках.

Отмечается, что в результате удара по спорткомплексу никто не пострадал.

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