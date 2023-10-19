Российский беспилотник упал на спортивную арену в Сумах
18 октября российский беспилотник атаковал Сумы. Под ударом оказалась спортивная арена "Олимп".
Об этом сообщило "Суспільке Спорт".
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне наносили удары по спортивных объектах, среди которых стадион им. Гагарина в Черникове, ледовая арена, футбольный стадион и спортивная база в Мариуполе, спорткомплекс "Альтаир" в Дружковке.
Атака на спортивную арену в Сумах
Удар по Сумах нанесли беспилотником "Шахед" около 22:45. Лишь через несколько секунд после удара прозвучала тревога.
В результате падения беспилотника кроме арены пострадали жилые дома.
В спорткомплексе "Олимп" были выбиты окна и повреждена крыша. Отметим, что в начале марта 2022-го года в спорткомплекс прилетела ракета и после того он был восстановлен.
Арена "Олимп" в Сумах активно задействовалась в 2000-х годах, когда на ней играл баскетбольный клуб "Сумыхимпром" в украинской Суперлиге и еврокубках.
Отмечается, что в результате удара по спорткомплексу никто не пострадал.
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