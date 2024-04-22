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Російський Газпром стане спонсором колишньої команди Реброва

22 квітня 2024 13:12
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Агабекян Карен
редактор
Російський Газпром стане спонсором колишньої команди Реброва
Прапор компанії "Газпром". Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Російську компанію "Газпром" позбавили присутності у європейському футболі. Однак вони знайшли лазівку, щоб їхній бренд бачили в Європі.

Причиною повернення "Газпрому" до європейського футболу став вплив на уряд Угорщини, повідомили угорські ЗМІ.

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Сергій Ребров у "Ференцвароші". Фото: "Ференцварош"

"Газпром" фінансуватиме "Ференцварош"

За інформацією джерела, саме "Газпром" став великою міжнародною фірмою, яку раніше анонсував клуб як нового спонсора, але не озвучив її назви.

Зазначимо, що "Ференцварош" тісно пов'язаний із урядом Угорщини та прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Власник клубу Габор Кубатов в Угорщині є заступником Орбана як голови партії "Фідес".

"Ференцварош" із 2018 по 2021 роки очолював українець Сергій Ребров. Його потім замінив австрієць Петер Штеґер. Потім посаду головного тренера обійняв росіянин В'ячеслав Черчесов, який тренував збірну РФ.

Наразі "Ференцварош" тренує легендарний сербський футболіст Деян Станкович.

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Газпром
футбол
Угорщина
Віктор Орбан
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