Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Российский Газпром станет спонсором бывшей команды Реброва arrow

Российский Газпром станет спонсором бывшей команды Реброва

22 апреля 2024 13:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Российский Газпром станет спонсором бывшей команды Реброва
Флаг компании "Газпром". Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российскую компанию "Газпром" лишили присутствия в европейском футболе. Однако они нашли лазейку, чтобы их бренд видели в Европе.

Причиной возвращения "Газпрома" в европейский футбол стало влияние на правительство Венгрии, сообщили венгерские СМИ.

Читайте также:
Сергей Ребров в Ференцвароше
Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: "Ференцварош"

"Газпром" буде финансировать "Ференцварош"

По информации источника, именно "Газпром" стал крупной международной фирмой, которую клуб ранее анонсировал как нового спонсора, но не озвучил ее названия.

Отметим, что "Ференцварош" тесно связан с правительством Венгрии и премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Владелец клуба Габор Кубатов в Венгрии является заместителем Орбана, как главы партии "Фидес".

"Ференцварош" с 2018 по 2021 гг. возглавлял украинец Сергей Ребров. Его затем заменил австриец Петер Штегер. Затем должность главного тренера занял россиянин Вячеслав Черчесов, который тренировал сборную РФ.

Сейчас "Ференцварош" тренирует легендарный сербский футболист Деян Станкович.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Хави назвал виновных в поражении "Барселоны" от "Реала". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс.

Газпром
футбол
Венгрия
Виктор Орбан
Ференцварош

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри