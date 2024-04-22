Российский Газпром станет спонсором бывшей команды Реброва

Флаг компании "Газпром". Фото: росСМИ

Российскую компанию "Газпром" лишили присутствия в европейском футболе. Однако они нашли лазейку, чтобы их бренд видели в Европе.

Причиной возвращения "Газпрома" в европейский футбол стало влияние на правительство Венгрии, сообщили венгерские СМИ.

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"Газпром" буде финансировать "Ференцварош"

По информации источника, именно "Газпром" стал крупной международной фирмой, которую клуб ранее анонсировал как нового спонсора, но не озвучил ее названия.

Отметим, что "Ференцварош" тесно связан с правительством Венгрии и премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Владелец клуба Габор Кубатов в Венгрии является заместителем Орбана, как главы партии "Фидес".

"Ференцварош" с 2018 по 2021 гг. возглавлял украинец Сергей Ребров. Его затем заменил австриец Петер Штегер. Затем должность главного тренера занял россиянин Вячеслав Черчесов, который тренировал сборную РФ.

Сейчас "Ференцварош" тренирует легендарный сербский футболист Деян Станкович.

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