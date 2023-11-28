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WTA не накажет теннисистов за участие в российском турнире

28 ноября 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
WTA не накажет теннисистов за участие в российском турнире
Карен Хачанов сыграет в России и избежит наказания. Фото: instagram.com/karenkhachanov/feed/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В мировом теннисе назревает новый скандал. Женская ассоциация тенниса (WTA) не поддерживает турнир в России, который пройдет в ближайшие выходные. Однако игроки, которые примут в нем участие, не будут подвергнуты санкциям.

Второй турнир Northern Palmyra Trophies пройдет с первого по третье декабря в Санкт-Петербурге и в нем примут участие игроки как WTA, так и мужского ATP Tour, сообщает Reuters

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Мероприятие, спонсируемое российским энергетическим гигантом "Газпром", проводится одновременно с интервенцией армии РФ в Украину. В WTA заявили, что этот турнир не имеет отношение ассоциации. 

"Игроки соревнуются в соревнованиях под эгидой WTA Tour, но мы не можем запретить им принимать участие в других турнирах в качестве независимых спортсменов. Они не будут наказаны штрафными санкциями", — сообщили в WTA. 

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева на турнире "Билли Джин Кинг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Кто сыграет в Санкт-Петербурге

Среди теннисистов WTA, которые приглашены на турнир в Санкт-Петербурге, оказались бывшая четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции и США Юлия Путинцева из Казахстана, 28-я ракетка мира из России Анастасия Потапова и бывшая четвертьфиналистка Ролан Гаррос Вероника Кудерметова. 

В число игроков ATP, которые сыграют на турнире, входят 15-я ракетка мира Карен Хачанов из России, Роберто Баутиста Агут из Испании и француз Адриан Маннарино.

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