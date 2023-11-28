Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow WTA не покарає тенісистів за участь у російському турнірі arrow

WTA не покарає тенісистів за участь у російському турнірі

28 листопада 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
WTA не покарає тенісистів за участь у російському турнірі
Карен Хачанов зіграє в Росії та уникне покарання. Фото: instagram.com/karenkhachanov/feed/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У світовому тенісі назріває новий скандал. Жіноча асоціація тенісу (WTA) не підтримує турнір у Росії, який пройде найближчими вихідними. Однак гравці, які візьмуть у ньому участь, не будуть піддані санкціям.

Другий турнір Northern Palmyra Trophies пройде з першого до третього грудня в Санкт-Петербурзі й в ньому візьмуть участь гравці як WTA, так і чоловічого ATP Tour, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Захід, який спонсорує російський енергетичний гігант "Газпром", проводиться одночасно з інтервенцією армії РФ в Україну. У WTA заявили, що цей турнір не має відношення до асоціації.

"Гравці змагаються у змаганнях під егідою WTA Tour, але ми не можемо заборонити їм брати участь в інших турнірах як незалежні спортсмени. Вони не будуть покарані штрафними санкціями", — повідомили у WTA.

Юлія Путінцева
Юлія Путінцева на турнірі "Біллі Джин Кінг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Хто зіграє у Санкт-Петербурзі

Серед тенісистів WTA, запрошених на турнір у Санкт-Петербурзі, опинилися колишня чвертьфіналістка Відкритого чемпіонату Франції та США Юлія Путінцева з Казахстану, 28 ракетка світу з Росії Анастасія Потапова та колишня чвертьфіналістка Ролан Гаррос Вероніка Кудерметова.

До гравців ATP, які зіграють на турнірі, входять 15-та ракетка світу Карен Хачанов з Росії, Роберто Баутіста Агут з Іспанії та француз Адріан Маннаріно.

Нагадаємо, "Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена. 

Довбик може не зіграти з "Барселоною" — коли українець повернеться на поле. 

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби. 

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину. 

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі