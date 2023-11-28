WTA не покарає тенісистів за участь у російському турнірі

Карен Хачанов зіграє в Росії та уникне покарання. Фото: instagram.com/karenkhachanov/feed/

У світовому тенісі назріває новий скандал. Жіноча асоціація тенісу (WTA) не підтримує турнір у Росії, який пройде найближчими вихідними. Однак гравці, які візьмуть у ньому участь, не будуть піддані санкціям.

Другий турнір Northern Palmyra Trophies пройде з першого до третього грудня в Санкт-Петербурзі й в ньому візьмуть участь гравці як WTA, так і чоловічого ATP Tour, повідомляє Reuters.

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"Гравці змагаються у змаганнях під егідою WTA Tour, але ми не можемо заборонити їм брати участь в інших турнірах як незалежні спортсмени. Вони не будуть покарані штрафними санкціями", — повідомили у WTA.

Юлія Путінцева на турнірі "Біллі Джин Кінг". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Хто зіграє у Санкт-Петербурзі

Серед тенісистів WTA, запрошених на турнір у Санкт-Петербурзі, опинилися колишня чвертьфіналістка Відкритого чемпіонату Франції та США Юлія Путінцева з Казахстану, 28 ракетка світу з Росії Анастасія Потапова та колишня чвертьфіналістка Ролан Гаррос Вероніка Кудерметова.

До гравців ATP, які зіграють на турнірі, входять 15-та ракетка світу Карен Хачанов з Росії, Роберто Баутіста Агут з Іспанії та француз Адріан Маннаріно.

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