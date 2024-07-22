Російських спортивних журналістів не пустять на Олімпіаду у Парижі

Російський журналіст Дмитро Губернієв. Фото: рос ЗМІ

Організаційний комітет Літніх Олімпійських Ігор відмовив в акредитації російським спортивним журналістам. Вони не отримали дозволу на роботу в Парижі.

Російська преса не зможе висвітлювати події ОІ-2024 із місця проведення турніру, повідомили місцеві ЗМІ.

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Журналісти з Росії не зможуть працювати у Франції на Літній Олімпіаді. Оргкомітет відмовив їм усім в акредитації на Ігри. Йдеться про більш, ніж десятьох представників російської преси.

Президент Франції Еммануель Макрон в Олімпійському селі. Фото: Reuters/Michel Euler

Росіян не буде у Парижі

Французька влада продовжує послідовно виступати проти присутності росіян та білорусів на Олімпіаді-2024. Нещодавно стало відомо про те, що було відмовлено в акредитації понад сотні представників преси з Росії та Білорусі. Тепер до цього списку потрапили ще десять журналістів.

Офіційно французька влада пояснює це рішенням боротьбою зі шпигунством та загрозою кібератак. Росіяни збираються оскаржити це рішення найближчим часом.

Літні Олімпійські Ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

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