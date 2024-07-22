Российских спортивных журналистов не пустят на Олимпиаду в Париже

Российский журналист Дмитрий Губерниев. Фото: рос СМИ

Организационный комитет Летних Олимпийских Игр отказал в аккредитации российским спортивным журналистам. Они не получили разрешение на работу в Париже.

Российская пресса не сможет освещать события ОИ-2024 с места проведения турнира, сообщили местные СМИ.

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Пишущие журналисты из России не смогут работать во Франции на Летней Олимпиаде. Оргкомитет отказал им всем в аккредитации на Игры. Речь идет о более, чем десяти представителях российский прессы.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Олимпийской деревне. Фото: Reuters/Michel Euler

Россиян не будет в Париже

Французские власти продолжают последовательно выступать против присутствия россиян и белорусов на Олимпиаде-2024. Недавно стало известно о том, что было отказано в аккредитации более сотни представителям прессы из России и Беларуси. Теперь в этот список попали еще десять журналистов.

Официально французские власти объясняют это решением борьбой со шпионажем и угрозой кибератак. Россияне собираются оспорить это решение в ближайшее время.

Летние Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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