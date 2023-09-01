Російського футболіста засудили на 11 років за військові злочини під час окупації Сумщини

Футболіст виявився воєнним злочинцем. Фото: Google

Український суд засудив російського футболіста, який під час служби в Збройних силах РФ вдерся на територію України. Під час окупації в Сумській області військовий злочинець грабував місцеве населення.

Український суд засудив російського футболіста до 11 років заочно за воєнні злочини, повідомила пресслужба ГПУ.

Читайте також:

Офіційно вирок росіянину ухвалено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

За що вирок

За даними слідства, під час російської окупації в селі Жигайлівка, Охтирського району, 2022 року четверо російських військових прийшли до місцевих жителів й погрожуючи їм зброєю вимагали віддати всі готівкові гроші. До того ж вони стріляли у власника будинку над головою.

Постраждалі віддали зловмисникам 1000 грн та 500 євро — це всі готівкові гроші, які ті мали.

Зловмисник виявився футболістом

В ході слідства правоохоронці змогли виявити одного зі зловмисників. Ним виявився житель Московської області, яки служив за контрактом в 1-му гвардійському мотострілецькому Севастопольському Червонопрапорному ордена Олександра Невського полку імені 60-річчя СРСР.

Під час вторгнення він звільнився зі збройних сил Росії та продовжив футбольну кар’єру, граючи в аматорській лізі Росії.

Нагадаємо, "Реал" підписав замість Луніна двометрового українського воротаря.

Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Ребров визначив остаточну заявку на матчі з Англією та Італією: без Маліновського.

Михайло Мудрик може піти із "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.