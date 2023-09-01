Российский футболист осужден на 11 лет за военные преступления во время оккупации Сумщины
Украинский суд осудил российского футболиста, который во время службы в Вооруженных силах РФ ворвался на территорию Украины. В ходе оккупации в Сумской области военный преступник грабил местное население.
Украинский суд приговорил российского футболиста к 11 годам заочно за военные преступления, сообщила пресс-служба ГПУ.
Официально приговор россиянину вынесен по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.
За что приговор
По данным следствия, во время российской оккупации в селе Жигайловка, Ахтырского района, в 2022 году четверо российских военных пришли к местным жителям и угрожая им оружием потребовали отдать все наличные деньги. К тому же, они стреляли у владельца дома над головой.
Пострадавшие отдали злоумышленникам 1000 грн и 500 евро — это все наличные деньги.
Злоумышленник оказался футболистом
В ходе следствия правоохранители смогли обнаружить одного из злоумышленников. Им оказался житель Московской области, служивший по контракту в 1-м гвардейском мотострелковом Севастопольском Краснознаменном ордене Александра Невского полка имени 60-летия СССР.
Во время вторжения он уволился из вооруженных сил России и продолжил футбольную карьеру, играя в любительской лиге России.
Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.
Лунин получит приглашение от "Милана": известное условие трансфера.
Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.
Михаил Мудрик может уйти из "Челси" к закрытию трансферного окна.
Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок.