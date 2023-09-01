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Российский футболист осужден на 11 лет за военные преступления во время оккупации Сумщины

1 сентября 2023 13:07
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Агабекян Карен
редактор
Российский футболист осужден на 11 лет за военные преступления во время оккупации Сумщины
Футболист оказался военным преступником. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский суд осудил российского футболиста, который во время службы в Вооруженных силах РФ ворвался на территорию Украины. В ходе оккупации в Сумской области военный преступник грабил местное население.

Украинский суд приговорил российского футболиста к 11 годам заочно за военные преступления, сообщила пресс-служба ГПУ.

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За что приговор

По данным следствия, во время российской оккупации в селе Жигайловка, Ахтырского района, в 2022 году четверо российских военных пришли к местным жителям и угрожая им оружием потребовали отдать все наличные деньги. К тому же, они стреляли у владельца дома над головой.

Пострадавшие отдали злоумышленникам 1000 грн и 500 евро — это все наличные деньги.

Злоумышленник оказался футболистом

В ходе следствия правоохранители смогли обнаружить одного из злоумышленников. Им оказался житель Московской области, служивший по контракту в 1-м гвардейском мотострелковом Севастопольском Краснознаменном ордене Александра Невского полка имени 60-летия СССР.

Во время вторжения он уволился из вооруженных сил России и продолжил футбольную карьеру, играя в любительской лиге России.

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