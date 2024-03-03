Російського тенісиста зі скандалом вигнали з турніру у Дубаї

Рубльов та судді. Фото: Twitter/TimmyTebrows

Російський тенісист Андрій Рубльов, який виступає в "нейтральному" статусі, був вилучений з корту та турніру в Дубаї за свою неадекватну поведінку. Це сталося під час матчу проти представника Казахстану Олександра Бублика у півфіналі

Подробиці інциденту в матеріалі Новини.LIVE.

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Рубльов знаходився на 5-му рядку рейтингу ATP та вважався фаворитом цього протистояння. Але гра пішла за іншим сценарієм.

Перший сет Рубльов зумів виграти лише на тай-брейку з рахунком 7:4, але вже тоді з'явилися перші ознаки майбутнього нервового зриву: він робив постійні випади на адресу трибун, які заважали йому під час подачі.

Друга партія також пройшла у напруженій боротьбі, і знову тенісисти дісталися тай-брейку, проте цього разу його виграв Бублик.

Нервовий зрив Рубльова

Ключовий момент поєдинку трапився в третьому сеті, коли Рубльов, поступаючись 5:6, раптово накинувся з образами на лінійного арбітра, мабуть, вважаючи, нібито він не розуміє російської мови, проте виявилося, що російською мовою володіє інший лайнсмен, який, почувши нецензурну лексику, звернувся до головного арбітра та супервайзера.

Russians are staying Russians everywhere. 🤡



Russian tennis star Andrey Rublev was disqualified from the semifinals of the tournament in Dubai for insulting the referee, as reported by Sky News.



Rublev lost control after his opponent, Kazakh tennis player Alexander Bublik, 1/2 pic.twitter.com/ABPY9BLPYy — Catfella 📯 🇺🇦🤝🇩🇪 (@SusanneM0905) March 3, 2024

У результаті було прийнято рішення про дискваліфікацію росіянина, а вболівальники на трибунах відреагували на його істерику свистом. Отримавши технічну поразку, Рубльов втратив усі призові, які він встиг заробити по ходу турніру, і втратив набрані очки, що коштуватиме йому місця в першій п'ятірці рейтингу.

В онлайн-рейтингу росіян уже опустився на 6-е місце, пропустивши вперед представника Німеччини Олександра Звєрєва.

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