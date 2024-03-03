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Російського тенісиста зі скандалом вигнали з турніру у Дубаї

3 березня 2024 13:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Російського тенісиста зі скандалом вигнали з турніру у Дубаї
Рубльов та судді. Фото: Twitter/TimmyTebrows
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Російський тенісист Андрій Рубльов, який виступає в "нейтральному" статусі, був вилучений з корту та турніру в Дубаї за свою неадекватну поведінку. Це сталося під час матчу проти представника Казахстану Олександра Бублика у півфіналі

Подробиці інциденту в матеріалі Новини.LIVE.

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Рубльов знаходився на 5-му рядку рейтингу ATP та вважався фаворитом цього протистояння. Але гра пішла за іншим сценарієм.

Перший сет Рубльов зумів виграти лише на тай-брейку з рахунком 7:4, але вже тоді з'явилися перші ознаки майбутнього нервового зриву: він робив постійні випади на адресу трибун, які заважали йому під час подачі.

Друга партія також пройшла у напруженій боротьбі, і знову тенісисти дісталися тай-брейку, проте цього разу його виграв Бублик. 

Нервовий зрив Рубльова

Ключовий момент поєдинку трапився в третьому сеті, коли Рубльов, поступаючись 5:6, раптово накинувся з образами на лінійного арбітра, мабуть, вважаючи, нібито він не розуміє російської мови, проте виявилося, що російською мовою володіє інший лайнсмен, який, почувши нецензурну лексику, звернувся до головного арбітра та супервайзера. 

У результаті було прийнято рішення про дискваліфікацію росіянина, а вболівальники на трибунах відреагували на його істерику свистом. Отримавши технічну поразку, Рубльов втратив усі призові, які він встиг заробити по ходу турніру, і втратив набрані очки, що коштуватиме йому місця в першій п'ятірці рейтингу. 

В онлайн-рейтингу росіян уже опустився на 6-е місце, пропустивши вперед представника Німеччини Олександра Звєрєва.

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росіяни
Теніс
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